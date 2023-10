Il Monitor curvo inclinabile con speaker integrati a un prezzo STRACCIATO!

Il Monitor curvo MSI PRO MP271CA offre una visione confortevole, sia per lavorare che per guardare film o serie tv ma anche per il gaming. Il monitor è grande 27 pollici, di alta qualità in Full HD. Parliamo di un Pannello VA 1500R 1920×1080, una reazione da 75Hz, schermo eye-friendly per non stancare gli occhi, un contrasto da 4000:1, ottimi speaker integrati, una comodissima regolazione dell’inclinazione che pochi monitor vantano. E ancora, HDMI 1.4b e DP 1.2a. Lo otterrai oggi con uno sconto del 15%, quindi lo paghi solo 134,99 euro!

MSI PRO MP271CA monitor: le caratteristiche

Il monitor oggetto di questa offerta vanta un Pannello VA curvo da 27 pollici per una visione confortevole (16:9, 1500R) con risoluzione Full HD (1920×1080). La refresh rate di 75 Hz (1 ms MPRT) migliora l’esperienza visiva con immagini più fluide e veloci. Offre una gamma di colori sRGB del 97,7% (8 bit, 16,7 mio. di colori), 250 nits di luminosità e un rapporto di contrasto di 4000:1. Protegge gli occhi, vantando il Certificato TÜV Rheinland Eye Comfort. A ciò occorre aggiungere la superfice antiriflesso e le tante impostazioni standard in eco-mode importanti anche per il risparmio energetico.

Puoi decidere di appenderlo al muro come fosse un quadro, grazie alle staffe VESA da 100mm per il montaggio (parete/braccio p.e. MSI VESA Arm MT81). In alternativa, vanta uno stand elegante inclinabile, così lo posizioni come ti è più comodo. Si monta a incastro, senza bisogno di attrezzi. Vanta anche 2 ottimi speaker da 2W integrati. Supporta due tipi di connessione: con HDMI 1.4b (1920×1080/75Hz) e DisplayPort 1.2a (1920×1080/75Hz); supporta anche AMD FreeSync. Include perfino il blocco Kensington e il jack per le cuffie.

Dunque, parliamo di un vero affare! Otterrai il monitor MSI PRO MP271CA solo per oggi con uno sconto del 15%, quindi lo paghi solo 134,99 euro!

