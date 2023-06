Monitor Oversteel Krypto da 24'' con tecnologia LED in sconto speciale del 38% su Amazon

Il nuovo monitor Oversteel Krypto ha un FullHD da 24″ con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel che garantisce immagini spettacolari. Questo ti consente di immergerti completamente in sessioni lunghe di gaming o di cinema, grazie alle sue immagini nitide e dettagliate. Acquistalo ora su Amazon a soli 129,64€ invece di 209,90€.

Ma non è solo la risoluzione ad essere impressionante: il monitor offre anche una frequenza di aggiornamento ultra-rapida di 165 Hz e un tempo di risposta di 1ms, che garantiscono un gameplay fluido e senza interruzioni.

Il monitor utilizza la tecnologia LED VA, che offre angoli di visione estremamente ampi e garantisce che i colori rimangano vividi e accurati, indipendentemente dalla tua posizione davanti allo schermo. Inoltre, con le porte HDMI e Display Port, è possibile collegare facilmente il monitor a qualsiasi PC o console di gioco.

Il monitor Oversteel Krypto è anche incredibilmente elegante. Grazie infatti al suo design sottile e i suoi bordi quasi invisibili, si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente di gioco. Inoltre, con il suo supporto robusto e regolabile, è possibile regolare facilmente l’angolo e l’altezza del monitor per garantire una visualizzazione confortevole durante le lunghe sessioni di gioco.

Se sei un gamer serio che desidera portare la tua esperienza di gioco al livello successivo, questo monitor per PC da gaming è un investimento che potrebbe farti fare un bell’upgrade. Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale e acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 38%. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

