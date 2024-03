Monitor Philips 27": qualità TOP a un prezzo SUPER, approfitta dell'Offerta!

Un monitor di qualità che si riesca ad adattare a tutte le nostre esigenze è di fondamentale importanza, sia se ad esempio lavoriamo tanto al PC oppure se dobbiamo immergerci nelle nostre lunghe sessioni di gaming. Gli usi possono essere i più disparati, ma necessitiamo comunque di uno strumento che ci assista in quello che facciamo. Proprio per questo, oggi Amazon ha messo in sconto il Monitor da 27″ di Philips: lo potrai acquistare col -12% grazie alle Offerte di Primavera, con un prezzo finale che si attesta sui 137,60€.

Monitor 27″ di Philips: approfitta dell’offerta a tempo su Amazon

Questo monitor di Philips ha integrata la tecnologia flicker free e low blue mode, riducendo l’affaticamento degli occhi e aumentando esponenzialmente il comfort visivo. Dispone di un Pannello VA di alta qualità con immagini chiare e brillanti, Quad HD 2560×1440 che offre immagini sempre cristalline, display opaco con tempi di risposta ultra rapidi, due altoparlanti integrati da 2 watt che assicurano un’ottima emissione del suono, uscita cuffie e un design slanciato che si mette in evidenza con una cornice sottile sui tre lati.

Questo monitor riesce a garantire un angolo di visualizzazione molto ampio, garantendoti una visione completamente nuova. La sincronizzazione adattiva riesce ad assicurare una visualizzazione video ultra fluida senza fotogrammi interrotti o grafica incostante, con le caratteristiche principali come antiriflesso e LowBlue che eviteranno ogni tipo di sfarfallio durante la visione.

La modalità gioco è ottimizzata per i gamer, con l’accesso rapido OSD e un miglioramento della modalità “FPS” migliorando gli scuri e permettendo di vedere perfettamente le zone nascoste ancora. C’è ancora tanto altro da scoprire, ma solo se acquisti questo fantastico Monitor di Philips, oggi in sconto del 12% con un prezzo finale fissato sui 137,60€.

