Monitor Philips Curvo da 34" con Adaptive Sync in offerta speciale su Amazon

Il monitor LCD 346B1C da 34″ di Philips è semplicemente spettacolare. Dotato di un pannello curvo di allineamento verticale (VA) 1500R, questo monitor offre una risoluzione di 3440 x 1440. Collega un dispositivo compatibile laptop tramite USB di tipo C per sfruttare fino a 90 W di potenza. Presente anche l’accesso ad un hub integrato dotato di Gigabit Ethernet e quattro porte USB di tipo A. Acquistalo su Amazon a soli 535,90€ invece di 618,10€.

Oltre a un rapporto di contrasto di 3000:1 e 16,7 milioni di colori, questo monitor offre una copertura del 100% NTSC, 119% sRGB e 90% Adobe RGB per garantire immagini accurate. Possiede inoltre l’Adaptive Sync e ha un tempo di risposta di 5 ms (GtG) oltre che una frequenza di aggiornamento massima di 100 Hz. Questo display certificato TÜV è dotato anche di filtro della luce blu, tecnologia dello schermo senza sfarfallio e ha ampi angoli di visualizzazione orizzontale e verticale di 178° oltre che una luminosità di 300 cd/m².

Inoltre, puoi inclinare, ruotare o regolare l’altezza del monitor per trovare l’angolo di visione ideale. Uno schema di montaggio VESA consente di collegare questo monitor a supporti e supporti compatibili di terze parti, mentre uno slot Kensington Lock può essere utilizzato per fissare il monitor con un cavo di sicurezza, disponibile separatamente. Per quanto riguarda gli ingressi video invece: troviamo un HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2.

Con uno switch KVM integrato, questo monitor consente di controllare due computer separati con una tastiera e un mouse. Un comodo pulsante consente di passare rapidamente da una sorgente all’altra, rendendolo ideale per le configurazioni che richiedono una doppia potenza di elaborazione o la condivisione di un monitor di grandi dimensioni per mostrare due desktop diversi.

Una docking station USB di tipo C integrata fornisce fino a 90 W di alimentazione a un laptop host collegato. Un RJ45 e quattro porte USB di tipo A ospitano una connessione di rete cablata e periferiche USB, come un mouse e una tastiera. Approfitta ora dello sconto su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

