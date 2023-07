Monitor Philips da 24 pollici in sconto del 40% su Amazon è un AFFARE

Il monitor Philips LCD Full HD da 24 pollici è il display ideale per chi è alla ricerca di un prodotto compatto, dal design sottile e in grado di trasmettere immagini ad alta risoluzione a tutto schermo. Il principale punto di forza del monitor è rappresentato proprio dalla sorprendente qualità dell’immagine, che consente di usare al meglio le applicazioni professionali nonché di godersi foto, navigazione web, film e serie TV.

L’ultima offerta di Amazon lo pone a uno dei prezzi più bassi di sempre mai registrati: 101,99 euro, per effetto dello sconto del 40%. In più hai la garanzia di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con la spedizione gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Monitor Philips da 24 pollici a un ottimo prezzo su Amazon

Il nuovo monitor Philips introduce cornici ultra sottili, così da garantire la massima superficie di visione da una parte ed evitare distrazioni inutili dall’altra. Si tratta di una soluzione ideale sia per le configurazioni con display multipli sia se si fa largo uso di applicazioni di grafica.

Un altro punto di forza del display Philips è l’utilizzo di una doppia tecnologia proprietaria per prestazioni ancora più esaltanti. La prima è SmartContrast, utile a regolare in automatico i colori per rendere i contrasti ancora più profondi.

La seconda si chiama SmartImage, una funzionalità che offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate. Puoi ad esempio impostare la modalità ufficio o gioco, oppure intrattenimento e così via. In alternativa puoi scegliere la modalità di risparmio energetico con un solo clic.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul monitor Philips da 24 pollici per risparmiare quasi 70 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.