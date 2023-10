Con questo monitor Philips curvo in OFFERTA il gaming non sarà più lo stesso!

Il tuo gaming non sarà più lo stesso, grazie a questo monitor Philips che offre immagini cristalline e un’azione di gioco fluida. La tecnologia Sync, la velocità di aggiornamento a 144 Hz con HDR crea un’esperienza nitida e realistica. Il display a cornice sottile con Ultra Wide-Color di ben 27 pollici potenzia il coinvolgimento visivo. Si tratta del modello Philips Evnia Gaming Monitor Curvo 27M1C3200VL/00, che se ti affretti paghi solo 189,90 euro grazie allo sconto del 10%! Conviene quindi affrettarsi.

Monitor Philips Evnia Gaming da 27″: le caratteristiche

Grazie alla modalità SmartImage HDR puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Con bianchi più chiari e neri più profondi, l’immagine di gioco è vivace e più ricca di dettagli. Ma non solo gaming: puoi guardare anche film e serie tv grazie all’opzione Film HDR. Con l’opzione Foto HDR migliori il rosso, il verde e il blu per immagini realistiche. Infine, l’opzione di visione DisplayHDR consente di personalizzare le impostazioni nel menu dell’immagine. Il Display 16:9 Full HD offre immagini ricche di dettagli nitidi. Parliamo di una risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080.

La risposta rapida 1ms (MPRT) consente immagini nitide e gioco fluido. L’opzione MPRT (acronimo di tempo di risposta delle immagini in movimento) è un modo più intuitivo per descrivere il tempo di risposta, che fa riferimento direttamente al tempo che intercorre tra la visione di rumore e immagini pulite e nitide. Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il monitor Philips Evnia Gaming da 27″ offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche straordinarie di questo monitor. Philips Evnia Gaming Monitor Curvo 27M1C3200VL/00 ora lo paghi solo 189,90 euro grazie allo sconto del 10%! Conviene quindi affrettarsi.

