Monitor Philips in offerta ad un prezzo ALLUCINANTE su Amazon

Uno degli elementi indispensabili quando si comincia ad assemblare in autonomia in PC è sicuramente un buon monitor, che deve essere in grado di soddisfare le principali esigenze e bisogni di chi ne fa utilizzo, che sia per gaming o per uso lavorativo. Proprio a questo ci ha recentemente pensato Amazon, proponendoti un eccellente monitor Philips in offerta all’incredibile prezzo di 119 euro, con uno sconto del 22% sul prezzo di listino, originariamente fissato da Philips a 152 euro.

Monitor Philips perfetto per tutti gli utilizzi

Partiamo innanzitutto dalla diagonale del monitor Philips, che si attesta a 27 pollici, ancor più ampio del “fratello minore” da 24 pollici. Così facendo, avrai la possibilità di godere di ogni dettaglio, anche il più piccolo: che tu stia lavorando a un progetto di grafica su Photoshop, o ancora che tu stia facendo video-editing e altri lavori di sorta, non avrai problemi di alcun tipo, avendo un bel po’ di spazio a disposizione, senza dover necessariamente affaticare la vista a differenza di tantissimi altri monitor ben più piccoli.

Il monitor Philips vanta rispettivamente un’uscita HDMI e un’uscita VGA, in base alle preferenze del singolo utente. In questo modo, oltre ai più comuni PC, il monitor stesso può essere collegato senza alcun tipo di problema anche alle console di nuova generazione, quali ad esempio PlayStation 5 e Xbox Series X. Nella fattispecie il monitor presenta una risoluzione di 1920×1080 pixel, potendo così godere di ogni dettaglio, anche quando si tratta di videogiochi.

Ottimi in questo caso anche i tempi di risposta (il cosiddetto “input lag”), pari a soli 4 secondi: si tratta di un tempo perfetto soprattutto nel caso in cui tu sia appassionato di titoli sparatutto concitati, come Call of Duty o Battlefield, in cui un buon tempo di risposta è essenziale per vincere il match.

Lo stesso monitor gode inoltre di un ottimo angolo di visione, cosicché potrai usufruirne da diverse angolazioni, in base alle tue preferenze e alla conformazione strutturale della tua camera. A questo si aggiunge poi la presenza del filtro-blu, che permette agli occhi di riposare, soprattutto quando sono affaticati da ore e ore davanti allo schermo.

Un monitor del genere ad un prezzo così è davvero un’ottima occasione, perciò vi consigliamo di acquistare il monitor Philips su Amazon il prima possibile, prima che vada esaurito.

