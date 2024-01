Monitor portatile 15,6" ARZOPA in super offerta a 99,99€ (COUPON IN PAGINA)

La produttività prima di tutto. Il monitor portatile di ARZOPA da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD, è progettato per migliorare l’efficienza lavorativa, consentendo ai professionisti e a chi lavora in smart working o in ufficio di eseguire più attività contemporaneamente. Si distingue inoltre per un’elevata risoluzione e il trattamento antiriflesso, oltre che per la semplicità d’uso e d’installazione.

Te ne parliamo oggi perché vogliamo segnalarti la nuova promo Amazon con il coupon omaggio del valore di 60 euro, che fa crollare il prezzo da 159,99 euro (prezzo consigliato) a 99,99 euro. Ecco il link all’offerta.

Monitor portatile ARZOPA a soli 99,99€ su Amazon

Con questo monitor portatile, rivolto a lavoratori in ufficio, professionisti e a persone che svolgono la propria attività in casa o all’aperto, ARZOPA ha voluto fare le cose davvero in grande. A partire dalle dimensioni del monitor, da ben 15,6 pollici, con tecnologia IPS, trattamento antiriflesso, risoluzione Full HD e refresh rate a 60 Hz, per una qualità dello schermo impareggiabile a questo prezzo.

Un prodotto, dicevamo, facile da usare e installare: non devi scaricare né app né driver, ti è sufficiente un semplice cavo USB-C per farlo funzionare. Ottima anche la portabilità, dato che il monitor pesa appena 0,8 kg ed è sottile 0,8 cm.

Da notare infine l’ampia compatibilità: grazie alla presenza di due porte USB-C, lo puoi connettere a PC, Xbox, PS4, PS5, Nintendo Switch e Mac.

Approfitta subito del coupon omaggio di Amazon per risparmiare 60 euro sull’acquisto del monitor portatile del marchio ARZOPA, il cui prezzo di vendita consigliato è pari a 159,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.