Monitor extra per il tuo PC: l'OFFERTA PAZZA di Amazon

Lavorare in movimento, per molti, è fondamentale. I monitor dei portatili però hanno un grande limite: le dimensioni. Ci sono contesti in cui qualche pollice in più agevolerebbe di molto il lavoro quotidiano in mobilità. Oggi è in sconto il prodotto perfetto per aiutarti a lavorare in mobilità senza rinunciare alla produttività. Ecco Uperfect Monitor Portatile da 16 pollici 2K in sconto Amazon del 15%: oggi costa solo 186,90€!

La produttività ha un nome: monitor portatile!

Il monitor portatile Uperfect da 16 pollici con risoluzione 2K è l’alleato perfetto da tenere sempre nel proprio zaino per sfruttare al meglio i propri device. Questo prodotto è davvero molto versatile: grazie alla grande dotazione di porte, è compatibile con moltissimi device e garantisce il massimo della compatibilità.

Questo monitor portatile può essere collegato direttamente al proprio portatile attraverso la porta USB-C 3 presente sulla scocca. Tramite un solo cavo, è in grado di alimentarsi ed estendere il monitor per notebook al quale è collegato.

I videogiocatori incalliti potrebbero utilizzare il monitor portatile Uperfect da 16 pollici attraverso l’ingresso HDMI per connettere la propria console casalinga e godere dell’esperienza di gioco anche in mobilità. Certo, è un uso più estremo di questo device, ma è senza dubbio una di quelle possibilità che in qualcuno potrebbe cercare.

Il monitor portatile Uperfect arriva dotato di custodia e stand che permette di posizionare il device in qualsiasi angolazione adattandosi perfettamente alle esigenze dell’utente.

Il pannello del device è un’unità da 16 pollici 2K, IPS e compatibile con l’HDR: la qualità è quindi assicurata! Il monitor presenta inoltre due altoparlanti incorporati: la qualità non è eccelsa, ma sufficiente per godere dell’audio di videogiochi e film.

Approfitta subito del 15% di sconto su Amazon e acquista il monitor portatile Uperfect da 16 pollici 2K al prezzo di 186,99€. Oggi è in sconto del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.