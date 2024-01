Monitor portatile 17" ARZOPA in offerta a 199,99€ su Amazon (COUPON in pagina)

Il monitor portatile di ARZOPA, nella versione da 17 pollici, quindi quella più grande, è in offerta in queste ore su Amazon a 199,99 euro, grazie al coupon omaggio presente in pagina del valore di 70 euro. Per beneficiare dello sconto, è sufficiente aggiungere un segno di spunta accanto alla voce Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il monitor del marchio ARZOPA portatile si distingue per l’ottima risoluzione dello schermo, l’estesa compatibilità per il lavoro e il gioco, e la sua robustezza. Non a caso è considerato uno dei monitor portatili migliori della categoria.

Monitor portatile ARZOPA in offerta a 199,99 euro su Amazon

L’azienda specializzata ARZOPA, con il suo monitor portatile da 17″, ha voluto fare le cose in grandi. A partire dallo schermo, un IPS Full HD con angolo di visione completo di 170° e refresh rate a 60 Hz, a cui si aggiunge il supporto alla tecnologia di rendering HDR e del filtro della luce blu, così da non stancare troppo la vista in determinati momenti della giornata.

L’altro suo punto di forza è l’estesa compatibilità per il lavoro e il gioco. Il monitor portatile si colle infatti con estrema semplicità a PC e Mac, ma anche a Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, grazie alle porte Type-C o Mini HDMI.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla sua stabilità e robustezza. Tutto merito del pratico supporto unipolare e dei materiali usati per la sua realizzazione (struttura in metallo e corpo anodizzato CNC).

Approfitta del coupon omaggio Amazon presente in pagina per risparmiare 70 euro sul prezzo del monitor portatile da 17 pollici di ARZOPA. La spedizione è offerta da Amazon.

