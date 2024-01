Monitor portatile ARZOPA da 14'', SCONTO esclusivo su Amazon col coupon da 50€

Il monitor portatile ARZOPA da 14 pollici è una soluzione compatta e versatile per estendere il tuo spazio di visualizzazione in modo pratico. Con una risoluzione FHD di 1920×1080 e un design portatile, è adatto per laptop, PC, Mac, PS5, Xbox e altro ancora. Quindi approfitta del coupon omaggio di Amazon con lo sconto di 50€ e fallo tuo a soli 89€ sfruttando anche le spedizioni gratuite per riceverlo a casa coi servizi Prime.

Monitor portatile ARZOPA, utile e versatile costa una miseria

Il monitor ARZOPA offre una risoluzione FHD di 1920×1080 su uno schermo da 14 pollici. Questa nitidezza e qualità dell’immagine sono ideali per la visualizzazione di contenuti multimediali, lavori di produttività e esperienze di gioco coinvolgenti. La tecnologia IPS garantisce angoli di visualizzazione ampi e colori vivaci.

Il monitor è dotato di porte HDMI, Type-C e USB-C per garantire una connettività versatile con una vasta gamma di dispositivi. Questa flessibilità rende il monitor compatibile con laptop, PC, Mac, console di gioco come PS5 e Xbox, e altro ancora. Con uno spessore sottile e un design leggero, questo monitor portatile è facilmente trasportabile.

Il monitor è dotato di due altoparlanti integrati, fornendo un’esperienza audio decente senza la necessità di altoparlanti esterni. L’installazione poi è semplice grazie alle varie opzioni di connessione. Basta collegare il monitor al tuo dispositivo tramite HDMI, Type-C o USB-C e sei pronto per iniziare. Non sono necessari driver aggiuntivi.

Il monitor, come scritto prima, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo adatto per l’uso con laptop, PC, Mac, console di gioco e altri dispositivi che supportano le porte HDMI, Type-C o USB-C.

Con la sua risoluzione FHD, connettività versatile e design portatile, offre un modo pratico per lavorare, giocare o guardare contenuti ovunque tu vada. Approfitta del coupon omaggio di Amazon con lo sconto di 50€ e fallo tuo a soli 89€ con le spedizioni gratuite coi servizi Prime.

