Monitor portatile Asus Zenscreen a soli 199€ su Amazon (offerta a tempo)

Il monitor portatile Asus Zenscreen, nella versione da 15,6 pollici, è in offerta a tempo su Amazon a 199 euro, per effetto del 18% di sconto sul prezzo più basso recente di 243,59 euro. L’acquisto del monitor dà diritto a uno sconto del 33% qualora si fosse interessati all’abbonamento Xbox Game Pass per PC.

Ideale per la portabilità e per chi lavora fuori casa, il monitor portatile Zenscreen di Asus vanta un ottimo schermo antiriflesso, un peso di appena 730 grammi e la protezione dalla nociva luce blu. Inoltre, inclusa nella confezione di vendita, c’è anche una custodia che lo protegge da possibili danni.

Asus Zenscreen in offerta a tempo a 199 euro sul marketplace Amazon

Il modello Zenscreen Go è un monitor portatile sviluppato dagli ingegneri di Asus per offrire una produttività completa qualunque sia la propria postazione di lavoro. Sul fronte della connettività, segnaliamo la presenza di porte micro-HDMI e USB-C, compatili con un’ampia gamma di dispositivi portatili.

E a proposito di portabilità, l’articolo di Asus può essere impiegato come monitor secondario anche quando si è in viaggio. Merito del suo peso di appena 730 grammi e di uno spessore ultra sottile da 9 mm, dimensioni che si adattano alla perfezione a qualsiasi borsa da viaggio.

Da segnalare infine l’orientamento automatico dello schermo. Si tratta di una funzionalità ideale per chi è alla ricerca di un prodotto sia portatile che versatile.

Zenscreen Go, il monitor portatile di Asus, è in offerta a soli 199 euro su amazon.it. La promozione è a tempo limitato, potrebbe terminare tra poche ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.