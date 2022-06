Monitor portatile: ecco perché non ne puoi fare a meno

Qualche giorno fa ho fatto un po’ di ricerche sui monitor portatili; questa è una categoria di prodotti che mi ha sempre affascinato ma che non ho mai approfondito. Un po’ per pigrizia, un po’ per pregiudizi, ho sempre pensato che fossero gadget inutili. Così ho deciso di darci un taglio e di informarmi a dovere, cercando di capire se valesse la pena comprarne uno da utilizzare quando lavoro in mobilità.

Preso dalla curiosità, ho deciso di provarne uno, ma non uno qualsiasi. Ho scelto di comprare il migliore di quelli presenti in circolazione; è realizzato da Asus, azienda leader nel settore E vanta specifiche tecniche che mi hanno convinto sin dal primo momento. Costa un po’, è vero: 257,00€ non sono pochi, ma è un dispositivo che cambia la vita se lo si trova. Fidatevi. Ora vi racconto la mia esperienza.

Monitor portatile: indispensabile è dire poco

Nella vita sono un montatore video, quindi mi trovo spesso (sempre, per meglio dire) ad editare contenuti per YouTuber, Content Creator e documentari che realizzo.

Non sempre però, ho la possibilità di essere in studio alla mia postazione fissa, dove ho tutti gli strumenti per facilitarmi il lavoro ed essere sempre concentrato e produttivo. Quando sono in giro, mi basta il portatile e sono pronto per montare, anche il tavolino di un bar. Però, capite bene che lavorare sul device che ha un solo schermo da 14“ (possiedo il MacBook Pro da 14 che oggi si trova 1999 € su Amazon) può essere un po’ limitante. Premetto che non finalizzo quasi mai un video dal portatile, perché mi fermo sempre a casa a concludere il lavoro sul monitor calibrato.

Avere quindi il monitor portatile di Asus mi ha cambiato la vita quando lavoro per strada; con due monitor anche in mobilità, ho tutto quello che mi serve e riesco ad eseguire più task in simultanea. Su un pannello metto infatti la scheda di riferimento su Premiere Pro, sull’altro invece gestisco la timeline, gli effetti, l’audio e non solo.

Se poi avete un iPad, oltre ad un Mac, potete utilizzare anche Sidecar e avere così un terzo monitor portatile, senza fili. Ecco quindi che la vostra postazione mobile è pronta; 267,82€ circa non sono pochi, l’ho già detto, ma questo è un terminale unico. Tutte le informazioni le trovate qui; a me interessava farvi capire in che contesto può essere utile e perché può cambiare il vostro modo di gestire il lavoro. Fateci sapere dei vostri impressioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.