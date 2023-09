Con questo MONITOR portatile in OFFERTA trasformi smartphone o Pc in una Tv!

Il monitor portatile EVICIV da 17,3 Pollici, con schermo 2K 144Hz, 100% sRGB, protezione occhi Eye Care, Schermo IPS con Mini HDMI Type-C & copertura magnetica, è proprio quello che ti serve se sei stanco di giocare o vedere film e serie Tv in uno schermo piccolo. E’ compatibile con Laptop, Telefona, PC, Switch. Inoltre supporta la presa VESA, ciò significa che puoi anche appenderlo al muro come fosse un quadro. Tutto questo a soli 263,99 euro, grazie allo strepitoso sconto in corso su Amazon del 20%! Ma ti conviene affrettarti, perché tanti altri vorrebbero questo monitor portatile in casa!

EVICIV Monitor Portatile: le caratteristiche

Il monitor portatile EVICIV da 17,3 pollici vanta un’alta risoluzione 2K 2560×1440 che ti offre colori più luminosi e naturali. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz consente di guardare film e di giocare in modo realistico. Interessanti poi le funzioni Free Sync e HDR integrate, che ti offrono un’immagine vivida e movimenti nitidi e senza sfarfallio. Con 2 porte di tipo C complete e una porta mini HDMI, il monitor esterno funziona con più dispositivi come laptop, PC, telefono, PS4/5, XBOX, Switch, Raspberry Pi e altro. E’ altresì dotato di un jack audio da 3,5 mm per offrire un’esperienza di intrattenimento migliorata.

Protegge anche la vista poiché utilizza la tecnologia a bassa luce blu. Gli occhi non saranno stanchi dopo una lunga partita o dopo un bel film mattone di 3 ore o tante puntate della nostra serie Tv preferita! Questo secondo schermo è dotato di una custodia protettiva in pelle PU, due scanalature nella base del coperchio e può essere ripiegato in diverse posizioni per un angolo di visione più confortevole. Puoi anche portarla dove vuoi, a casa di amici o alla tua casa al mare, grazie alla dimensione ridotta 25P x 36l x 0,6H cm! Puoi anche montarlo al muro come fosse un quadro da incorniciare, grazie a 2 fori VESA M4 * 4 mm sul retro.

Insomma, con soli 263,99 euro ti aggiudicherai un monitor che trasformerà il tuo device in una tv. Basta giocare o guardare film con schermi piccoli!

