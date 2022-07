Monitor Predator da gaming con display IPS Full HD ad un prezzo bomba su Amazon

Il monitor da gioco Acer Predator di Acer è perfetto sia per gli aspiranti che per gli appassionati di giochi. Vanta una risoluzione Full HD 1920 x 1080 e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz con un design Zero-Frame. In promo su Amazon a soli 209,90€ invece di €209,90€.

Grazie al G-SYNC e ai tempi di risposta di 2 ms, garantisce un enorme vantaggio competitivo. Puoi anche regolare le numerose funzioni a tuo piacimento, come EcoDisplay, regolazione colore a 6 assi, funzione Flickerless, ComfyView e BlueLightShield per salvaguardare la salute dei tuoi occhi durante un uso prolungato.

Inoltre è presente Gameview, una funzione che fornisce una vasta gamma di features utili che ti aiuta a creare profili di gioco in base all’attività o al genere di gioco, puoi anche regolare il livello di nero e altro ancora.

La parte posteriore dello schermo è in gran parte di plastica nera opaca, con alcuni elementi spazzolati verso l’alto e un bordo argento satinato verso la parte superiore della base del supporto. C’è anche un gancio per cuffie ribaltabile vicino alla parte superiore del collo del supporto. Il supporto si attacca utilizzando un meccanismo di sgancio rapido, rimosso spingendo verso l’alto un interruttore sotto il punto di attacco. Presenti anche fori VESA da 100 x 100 mm oltre a 2 porte USB 3.0 laterali, 2 porte HDMI 2.0, porta DP 1.4, USB upstream, un jack per cuffie da 3,5 mm e 2 porte USB 3.0 (4 in totale). Sono inclusi anche 2 altoparlanti da 2 W.

Acquistalo ora su Amazon con uno sconto del 32%, e se sei cliente Prime risparmi anche sulle spese di spedizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.