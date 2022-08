Monitor professionale Acer da 27" con AMD FreeSync: 60 euro di sconto su Amazon

Aumenta la tua produttività con il monitor Acer CB272 da 27″ pollici. Progettato per semplificare le videoconferenze, questo monitor include una webcam 1080p integrata, un microfono e un sistema di altoparlanti stereo da 2 W. La webcam a infrarossi regolabile si collega ai dispositivi tramite una porta USB 2.0 di tipo A dedicata e supporta il riconoscimento facciale di Windows Hello. Acquistalo ora su Amazon a soli 209,90€ invece di 269,90€.

Il monitor stesso include un design Zero-Frame con cornice sottile che massimizza la visibilità. Il suo pannello In-Plane Switching (IPS) che supporta una risoluzione FHD 1920 x 1080 a 75 Hz, supporta un tempo di risposta migliorato grazie alla tecnologia Visual Response Boost (VBR) di 1 ms e la tecnologia AMD FreeSync che riduce sfocatura da movimento, il tearing dello schermo e lo stuttering. Supporta inoltre 16,7 milioni di colori con una luminosità di 250 cd/m² e un rapporto di contrasto dinamico di 100 milioni:1.

I dispositivi si collegano al monitor tramite gli ingressi HDMI, DisplayPort e VGA. Usa la base ergonomica per regolare l’altezza, l’inclinazione, la rotazione e la rotazione dello schermo per ottimizzare il comfort. Con angoli di visualizzazione orizzontale e verticale di 178°, puoi vedere lo schermo da quasi tutte le posizioni, oppure puoi utilizzare i fori di montaggio VESA da 100 x 100 mm per montare il monitor su una parete, un braccio girevole o un supporto multi-monitor.

La webcam ad angolazione regolabile supporta il riconoscimento facciale compatibile con Windows Hello, che ti consente di accedere senza dover inserire una password. Riduci le interferenze e il lag con la tecnologia FreeSync di AMD. Ti consente al monitor di regolare dinamicamente la propria frequenza di aggiornamento in base alla frequenza dei fotogrammi emessa dalla scheda grafica, riducendo notevolmente molti artefatti. Regola l’inclinazione, la rotazione, la rotazione e l’altezza dello schermo per ottimizzare il comfort visivo. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

