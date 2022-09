Monitor Raspberry Pi da 7'': IN LAVORAZIONE

Questo monitor portatile touch da 7 pollici con risoluzione nativa 1024×600, è uno dei migliori attualmente in circolazione. Ideale per essere utilizzato come display di computer che supportano il sistema Win10 / win8 / win7, ma che postazioni da gioco. Acquistato oggi a soli 69 euro approfittando dello sconto del 10% sul prezzo di listino e goditi immagini dettagliate, fluide e di qualità, soprattutto giocando con gli emulatori delle vecchie console a 16Bit e dei cabinati da bar.

Monitor Raspberry Pi, prezzo affare

Il monitor touch screen WIMAXIT da 7 pollici con adattatori HDMI / USB cordless personalizzati è completamente compatibile con Pi 4/3/2. Con l’aiuto di 4 viti di montaggio è possibile collegare facilmente il Raspberry pi (NON incluso) al monitor in una configurazione semplice e pulita. Il pannello tattile temperato con durezza 6H proteggerà lo schermo in modo più durevole e antigraffio.

Il monitor è adatto anche ai giochi retrò, quindi, e alla visione di film. Nel dettaglio:

supporta computer Raspberry Pi e Windows, supporta anche vari mini PC come display secondari

Schermo IPS da 7 pollici con risoluzione hardware di 1024*600

Supporta Raspberry Pi, BB Black, Banana Pi e altri mini PC tradizionali

Supporta Raspbian, Ubuntu, Retropie, WIN10 IOT single touch se utilizzato con Raspberry Pi

Tocco a cinque punti per il sistema Windows quando utilizzato come monitor di un computer

Supporta l’ultimo Raspberry Pi 4B, include il cavo mciro da HDMI a HDMI, 25 cm e compatibile con 3B+/3B (preparare da soli il cavo da HDMI a HDMI)

Design a foro aperto, adatto per il tuo progetto fai-da-te e fissa lo schermo nella posizione conveniente

Collega il tuo desktop o laptop a un monitor utilizzando USB-C e HDMI per espandere da utilizzare come un secondo schermo per il tuo laptop. Questo monitor Raspberry Pi Screen ha 1 porta micro USB per l’alimentazione e 1 porta HDMI per il segnale, e con un interruttore. Approfitta dunque dell’occasione e fallo tuo a soli 69€ con le spedizioni gratis gestite da Prime. Risparmierai di base 10,00€ (13%) sul prezzo d ilistino.

