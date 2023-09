Monitor SAMSUNG 4K: il meglio per il tuo PC in offerta su Amazon

Quando pensiamo ad assemblare un nuovo PC, sicuramente una delle prime componenti a cui pensiamo è il monitor, che deve garantire delle prestazioni eccellenti garantendo un’ottima fedeltà visiva, soprattutto nel caso in cui venga utilizzato a scopo professionale per lavori grafici o per videomaker. Sulla base di questo bisogno Amazon ha ben pensato di proporti il monitor Samsung 4K (modello UR55) in offerta all’incredibile prezzo di soli 224 euro, con un ottimo sconto pari al 37% rispetto al prezzo originale di listino proposto dalla stessa compagnia produttrice, Samsung.

Monitor Samsung: immagini più vere che mai

Partiamo prima di tutto dalla risoluzione straordinaria di questo monitor, in Ultra HD, con ben 8 milioni di pixel disponibili per garantire il massimo della fedeltà visiva. Grazie all’elevata risoluzione, infatti, riuscirai ad apprezzare anche il più piccolo dettaglio possibile all’interno delle tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming che supportano il 4K.

Non è finita qui: grazie all’uscita HDMI presente sulla parte posteriore, hai perfino la possibilità di collegare il monitor alle tue console di nuova generazione, rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X, così da sfruttarne appieno il loro potenziale.

Il pannello IPS, poi, garantisce una visione praticamente perfetta da ogni angolazione possibile, riuscendo a offrirti il massimo della nitidezza di colori e brillantezza. Grazie alla tecnologia di Samsung, poi, i colori sono più vididi che mai, rispetto ai modelli di monitor concorrenti che presentano spesso dei colori spenti. Il monitor supporta anche la tecnologia HDR, che aumenta ulteriormente la luminosità e il contrasto generale.

Molto apprezzata infine anche la tecnologia Eye Comfort, che ti permette di evitare l’affaticamento visivo che spesso arriva dopo ore e ore di visione continua.

Insomma, a poco più di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei monitor per PC più performanti attualmente in circolazione sul mercato, che potrai utilizzare sia per i tuoi lavori professionali che per puro piacere, per giocare ai videogiochi del momento: ecco solo alcuni dei tantissimi motivi per i quali ti consigliamo di acquistare questo monitor Samsung 4K in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità attualmente disponibili stanno per terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.