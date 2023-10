Lo spettacolare monitor Samsung flat 34" finalmente in OFFERTA: un evento imperdibile

Questa offerta può essere paragonata a una di quegli eventi spettacolari naturali che capitano una volta ogni migliaia di anni, quindi se si è fortunati, si assiste a un evento rarissimo che i posteri ci invidieranno! Beh, qui non si tratta di fortuna ma di scelte ben precise: Samsung Monitor HRM ViewFinity S50GC è scontato del 23%, quindi il prezzo si è ribassato fino a 299,90 euro! Parliamo di un monitor con tantissimi vantaggi: in primis, la grandezza, essendo di 34 pollici, poi il fatto che sia curvo e flat. Per chi gioca o guarda film, concerti o serie tv è un’offerta imperdibile!

Samsung Monitor S50GC: caratteristiche tecniche

Il monitor Samsung HRM ViewFinity S50GC offre un’incredibile nitidezza sull’ampio display da 21:9. Risoluzione Ultra WQHD, che massimizza l’area di visualizzazione e rende molto semplice svolgere più attività contemporaneamente su un solo schermo. Con l’HDR10 visualizzerai oltre 1 miliardo di colori rispetto ai 16,7 milioni della tecnologia SDR standard. Un sensore di luce ambientale sul monitor rileva l’illuminazione dell’ambiente di lavoro e regola la luminosità in automatico. L’eccessiva luce blu viene ridotta al minimo con la modalità Eye Saver, mentre la funzione Flicker Free allevia l’affaticamento degli occhi.

Una frequenza di aggiornamento più rapida aggiorna l’immagine sullo schermo più volte al secondo. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz riduce il ritardo e la sfocatura del movimento quando si gioca, si guardano video o si lavora a progetti di design e video, per un’esperienza ultra-fluida. Per un’esperienza di intrattenimento nel segno della massima fluidità, la tecnologia AMD FreeSync assicura la sincronizzazione di monitor e scheda grafica riducendo i problemi di tearing delle immagini, per film e sessioni di gioco senza interruzioni. Lo schermo, praticamente privo di cornici, mostra l’immagine completa e sembra quasi privo di spazi quando viene utilizzato in una configurazione a doppio monitor!

Acquista lo straordinario Samsung Monitor HRM ViewFinity S50GC è scontato del 23%, quindi il prezzo si è ribassato fino a 299,90 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.