Monitor Samsung in offerta ad un prezzo STRACCIATO su Amazon

Quando ci ritroviamo ad assemblare in piena autonomia un nuovo PC, sicuramente una delle componenti fondamentali e più importanti è il monitor, che deve presentare prestazioni eccellenti per ogni tipologia d’uso. Proprio a tal proposito ti viene in aiuto Amazon, proponendoti il monitor Samsung ViewFinity S5 in offerta all’assurdo prezzo di 342 euro, con ben 40 e passa euro di sconto rispetto a quello che è l’originale prezzo suggerito da Samsung.

Un monitor per ogni bisogno

Partiamo col dire che il display di questo monitor Samsung è davvero sbalorditivo: generose le dimensioni, dal momento che parliamo di una diagonale da ben 34 pollici, che garantisce così un ottimo angolo di visione, e permette soprattutto di godere di ogni minimo dettaglio. Parliamo infatti di una risoluzione dello schermo Ultra WQHD (in 4K, tanto per intenderci) con rapporto 21:9, l’ideale se hai intenzione di godere anche di film, che come ben sappiamo nascono proprio con questo formato nativo, così da togliere le fastidiose bande nere orizzontali ai lati esterni.

Grazie alla tecnologia HDR10, inoltre, hai la possibilità di godere di più di un miliardo di colori possibili, a confronto dei “soli” 16.7 milioni di colori che permetteva invece la tecnologia SDR standard dei precedenti modelli di monitor della compagnia. Con HDR10 potrai quindi assistere ai neri più profondi di sempre, così come altri colori molto più luminosi rispetto che al passato.

Come ben sappiamo passiamo tantissime ore davanti al monitor di un PC, soprattutto a causa della mole di lavoro che abbiamo quotidianamente, così come per i progetti che portiamo avanti per l’università. Samsung ha pensato anche a questo, introducendo la tecnologia Eye Saver con display Eye Care, che mira proprio a ridurre al minimo la fatica visiva, diminuendo la luce blu tipica di tutti i monitor PC.

Ad un prezzo del genere, lasciarsi sfuggire un monitor così eccellente sarebbe davvero un’eresia: alla luce di questo, ti consigliamo caldamente di acquistare il prima possibile questo monitor Samsung ViewFinity S5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dato che le unità potrebbero andare esaurite da un momento all’altro.

