Monitor per veri PRO: ecco il Samsung M8 da ben 32 pollici in SCONTO!

Chi lavora tantissimo al computer conosce bene l’importanza di un buon monitor. I clienti più esigenti cercano una superficie di lavoro molto ampia, ben definita e feature esclusive. Qualcuno ha detto Samsung Smart Monitor M8? Beh, oggi su Amazon è in super sconto la variante da 32 pollici al prezzo esclusivo di soli 523,43€. Rispetto al prezzo di listino, oggi lo sconto arriva al 25%!

Pannello ampio, monitor smart e di livello

Samsung è molto attenta alle esigenze dei clienti “pro”. Si tratta di utenti che, spesso, cercano la chicca oltre che le funzionalità esclusive. Per questo, da tempo, l’azienda propone una particolare serie di monitor in grado di rispondere a questo tipo di esigenze. Il Samsung Smart M8 non è solo un monitor, ma un vero e proprio device che offre una serie di funzionalità esclusive.

Il pannello a bordo è di primissimo livello. Parliamo di un’unità da 32 pollici 4k HDR IPS. Restituisce immagini nitide, ben definite e contrastate da qualsiasi angolazione. Oltre questo, integra degli speaker utili sia per riprodurre l’audio del computer al quale è connesso che di quello che proviene dalle app a bordo.

Parliamo di app perchè il monitor Samsun M8 è dotato di TizenOS: un sistema operativo proprietario in grado di offrire centinaia di app per intrattenimento e produttività per veri utenti pro. Grazie a questa chicca, chi possiede un PC Windows può utilizzare anche da remoto il proprio device: basterà connettersi al computer e accoppiando tastiera e mouse al prodotto Samsung si potrà utilizzare il proprio PC. Ancora, grazie al supporto ad AirPlay, il monitor può essere collegato ad un Mac anche senza cavi.

Le possibilità sono davvero infinite e Samsung ha pensato che un prodotto del genere potesse ingolosire moltissimi lavoratori. La chicca finale è la presenza di una webcam sempre a disposizione sia del computer al quale connetterete il Samsung M8 che delle app del device stesso.

Il Samsung Smart Monitor M8 da 32 pollici è oggi in offerta Amazon al 25% di sconto rispetto al prezzo di listino. Oggi infatti costa solo 523,43€ nella variante blu. Un prodotto da non perdere se si è in cerca di uno schermo che possa offrire molto più di un semplice monitor.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.