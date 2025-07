Monitor Samsung Odyssey G7: prestazioni top a metà prezzo

Stai cercando un monitor da gaming ad alte prestazioni, ma che costi poco? Scopri l’offerta imperdibile sul Samsung Odyssey G7: ora è disponibile a un prezzo mai visto, costa la metà rispetto al prezzo di listino. Con uno sconto del 50%, il prezzo scende da 999 euro a soli 499,99 euro, rendendolo una delle offerte più competitive del momento.

Un’esperienza di gioco senza compromessi

Il Samsung Odyssey G7 è il monitor che ogni gamer sogna di avere nel proprio setup. Questo display 4K UHD da 32 pollici non è solo un piacere per gli occhi, ma una vera e propria macchina da guerra per il gaming.

Grazie al pannello IPS, i colori sono brillanti e gli angoli di visione eccellenti, mentre la risoluzione 3840×2160 pixel garantisce una nitidezza straordinaria. La tecnologia HDR 400 porta i contrasti a un livello superiore, offrendo immagini più realistiche e immersive.

Se sei un videogiocatore competitivo, il refresh rate di 144Hz e il tempo di risposta di 1 ms del Samsung Odyssey G7 ti permetteranno di reagire in modo fulmineo durante le sessioni di gioco più intense.

Inoltre, la tecnologia FreeSync Premium Pro elimina il fastidioso tearing dello schermo, garantendo una fluidità impeccabile anche nelle scene più dinamiche, mentre le funzionalità Flicker Free e Eye Saver riducono l’affaticamento degli occhi, permettendoti di giocare per ore senza alcun disagio.

La versatilità è un altro punto di forza di questo monitor. Dotato di due porte HDMI, due USB, una Display Port e connettività WiFi e Bluetooth, il Samsung Odyssey G7 si trasforma facilmente in un centro multimediale per il lavoro, lo svago e il gaming. Gli altoparlanti integrati e la piattaforma Smart TV completano l’offerta, rendendolo perfetto anche per guardare film o serie TV.

Il design ergonomico del monitor è studiato per adattarsi a ogni esigenza. La base regolabile in altezza e la funzione pivot ti consentono di personalizzare la posizione del display, migliorando il comfort durante le lunghe sessioni di utilizzo. Le dimensioni di 31,11 x 71,46 x 60,26 cm e il peso di 11 kg lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi postazione.

Samsung Odyssey G7: l’offerta Amazon

Dal gaming all’intrattenimento, il Samsung Odyssey G7 è il compagno ideale per chi cerca un prodotto di qualità superiore a un prezzo accessibile. Non perdere l’occasione di portare a casa un monitor premium a metà prezzo: oggi su Amazon Italia lo paghi solo 499 euro, invece di 999.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.