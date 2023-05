Monitor Samsung: offerte IMPERDIBILI su Amazon con prezzi da OUTLET

I monitor Samsung sono noti per la loro eccellenza nell’offrire colori vivaci, dettagli nitidi e un’esperienza visiva coinvolgente. Sono dotati di tecnologie all’avanguardia come pannelli QLED e HDR, che offrono una gamma di colori estesa e un contrasto impressionante.

Se state cercando un monitor di alta qualità per il vostro lavoro, il gaming o l’intrattenimento multimediale, Samsung offre una vasta gamma di opzioni che combinano prestazioni eccezionali con una qualità visiva sorprendente. Abbiamo selezionato attentamente alcune delle offerte più interessanti per aiutarvi a trovare il monitor Samsung perfetto per le vostre esigenze.

I migliori monitor Samsung in offerta su Amazon

Se siete appassionati di gaming, i monitor Samsung sono una scelta eccellente. Molti di essi offrono un tempo di risposta rapido e una frequenza di aggiornamento elevata per una grafica fluida e senza sfarfallio. Per i professionisti che lavorano con foto o video, i monitor Samsung offrono una precisione dei colori eccezionale: la ca calibrazione dei colori professionale e la copertura di spazi colore come sRGB o Adobe RGB garantiscono una resa accurata delle immagini.

Samsung Odyssey G3 (F27G33) 27”

Avere un monitor top da gaming è il sogno di ogni appassionato di videogame, perché migliora nettamente l’esperienza di gioco grazie alle dimensioni, alla risoluzione e alle qualità di immagine dello schermo. Ma la qualità di solito ha un costo abbastanza elevato che allontana una buona fetta di utenza. Ecco perché quando capitano occasionissime come quella di oggi che ti permettono di comprarne uno con soli 179€ sembra un sogno. Se vai su Amazon lo trovi proprio a quel prezzo, parliamo del fantastico Samsung Gaming Odyssey G3 (F27G33) da 27″, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime.

Samsung Odyssey G5 (C32G53) 32”

Samsung Odyssey Neo G7 (S32BG750) 32”

Odyssey Neo G7 è un monitor da 32 pollici 4K (3.840 x 2.160) con pannello VA curvo 1000R, refresh rate a 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GtG), che offre prestazioni di gioco di alto livello. Queste prestazioni sono garantite da molte delle stesse caratteristiche del modello Odyssey Neo G8, tra cui AMD FreeSync Premium Pro, la tecnologia Quantum Mini LED e Quantum HDR 2000. E su Amazon oggi ti costa 961€ in offerta.

Samsung S31C (S24C312) 24”

Il Samsung S31C (conosciuto anche come S24C312) è un monitor a schermo piatto con una dimensione di 24 pollici e una risoluzione di 1920×1080 pixel, comunemente definita Full HD. Utilizza la tecnologia del pannello IPS, che offre ampi angoli di visione e colori accurati. Un ottimo dispositivo, dunque, che a questo prezzo, ovverosia 99€ su Amazon, sarebbe da pazzi lasciarsi scappare.

Samsung M5 (S32CM502) 32”

Lo smart Monitor della serie M5 è l’ideale per più funzioni: puoi infatti usarlo per lavorare senza PC, per guardare gli episodi della tua serie preferita oppure per prendere parte a lunghe e impegnative sessioni di gaming. Di listino costa 339€, ma oggi su Amazon lo puoi prendere in offerta a 219€ grazie allo sconto del 35%. Per accedere all’offerta premi il bottone posizionato qui sotto.

Samsung C27 ( C27T550 ) 27”

