Monitor Samsung Smart M5 da 32'' con assistente vocale e app: oltre 100 euro di sconto su Amazon

Il nuovo Monitor Smart M5 di Samsung è uno dei prodotti più all’avanguardia della società, pensato per soddisfare le tue esigenze di lavoro e di intrattenimento. Questo prodotto non è solo un semplice monitor, ma una vera e propria piattaforma Smart TV che include app come Amazon Video, Netflix, Airplay, Mirroring, Office 365 e Wireless Dex. Acquistalo ora su Amazon a soli 219,90€ invece di 339,00€.

Il Samsung Smart Monitor M5 S32CM502 sfoggia un display Flat 32”, ciò garantisce uno spazio di visualizzazione molto ampio. La risoluzione di 1920×1080 Full HD ti assicura un’immagine nitida e dettagliata, rendendo ogni momento davanti allo schermo un’esperienza coinvolgente.

Il Monitor M5 non è solo pensato per il lavoro, ma anche per il divertimento. Puoi facilmente accedere a Amazon Video e Netflix per vedere i tuoi film e le tue serie TV preferite con la migliore qualità visiva. E con Airplay e Mirroring, puoi condividere il contenuto del tuo smartphone o tablet direttamente sul tuo monitor, per una visione più comoda e un coinvolgimento ancora maggiore.

Per gli appassionati di produttività, sul monitor è presente anche Office 365 e Wireless Dex. Puoi lavorare sui tuoi documenti, presentazioni e fogli di calcolo direttamente dallo schermo, senza bisogno di un PC. Inoltre, con Wireless Dex, puoi trasformare il tuo smartphone Samsung in un computer, collegandolo al tuo monitor.

Se stai cercando un prodotto che possa fare di più rispetto la concorrenza, allora il nuovo M5 è la scelta giusta per te. Un prodotto versatile, che ti permette di lavorare e di divertirti con la stessa facilità. Non lasciarti scappare lo sconto del 32% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.