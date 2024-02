MONITOR TV 32'' Samsung a soli 80€: prezzo folle eBay MAI VISTO PRIMA

Il TV monitor Samsung HG32ED470GK è una soluzione ideale per chi cerca un display di dimensioni generose con una qualità dell’immagine nitida e vivida. Con uno schermo da 32 pollici e una risoluzione di 1366×768 pixel, offre un’esperienza visiva coinvolgente per guardare i tuoi programmi preferiti, film, e altro ancora. Il tutto, se lo prendete oggi su eBay, a una cifra ridicola: appena 80€ incluse le spedizioni gratuite grazie alla promozione PSPRFEB24. Ti basta inserire questo codice alla casa prima di pagare per avere uno sconto di almeno 5€.

TV monitor Samsung, su eBay te la regalano

Nonostante non disponga di funzionalità smart integrate, questo TV monitor è dotato di porte HDMI che consentono di collegare facilmente dispositivi esterni come lettori Blu-ray, console di gioco, computer e altro ancora, per goderti i tuoi contenuti preferiti in alta definizione.

Inoltre, grazie al tuner DVB-T2/C integrato, puoi sintonizzare e guardare i canali TV digitali terrestri e via cavo senza la necessità di un decoder esterno, offrendoti una varietà di opzioni di intrattenimento senza costi aggiuntivi.

Con un consumo energetico efficiente e una lunga durata, è una scelta conveniente e affidabile per l’intrattenimento domestico o l’uso professionale. In sintesi, il TV monitor Samsung HG32ED470GK offre un’esperienza visiva di alta qualità, connettività versatile e funzionalità pratiche, il tutto in un design elegante e compatto.

Se stai cercando un display affidabile per soddisfare le tue esigenze di intrattenimento o lavoro, questo TV monitor potrebbe essere la scelta perfetta. Approfitta dunque dell’offertona eBay e falla tua una cifra ridicola, ovvero appena 80€ incluse le spedizioni gratuite. Potrebbe essere una bella sorpresa.

