Monitor UltraHD 4K ERGO di LG da 27" ad un prezzo SCIOCCANTE su Amazon

Se stai cercando un display 4K che puoi utilizzare sia per il lavoro che per l’intrattenimento, allora l’LG 27UN880 UltraFine da 27″ è la scelta giusta per te. In sconto ora su Amazon a soli 481,99€ invece di 699,00€.

Grazie al rateo da 16:9 con funzione FreeSync e una risoluzione 4K con display IPS e supporto ergonomico, questo monitor è progettato per offrire un comfort eccezionale e una qualità dell’immagine eccezionale. Costruito con un design a cornice sottile , è dotato di un pannello IPS (In-Plane Switching) con HDR10, che supporta 1,07 miliardi di colori sul 99% della gamma di colori sRGB, portando colori vividi ai video compatibili. Il monitor ha una risoluzione nativa di 3840 x 2160 UHD a 60 Hz con una luminosità di 350 cd/m², un rapporto di contrasto statico di 1000:1 e un tempo di risposta grigio-grigio di 5 ms per produrre un’esperienza visiva ottimale. Inoltre, utilizza la tecnologia AMD FreeSync per ridurre lo screen tearing e gli artefatti durante i giochi d’azione veloci.

La porta USB di tipo C supporta DisplayPort su USB di tipo C e un’erogazione di potenza fino a 60 W, consentendo di ridurre l’ingombro utilizzando un unico cavo per trasferire video, dati e alimentazione al computer compatibile. Gli ingressi HDMI e DisplayPort sono disponibili anche per i monitor compatibili. Il supporto Ergo incluso aggiunge un’eccezionale versatilità. Si aggancia alle scrivanie e ti consente di personalizzare completamente la posizione dello schermo per adattarla in base alle tue esigenze. In alternativa, è possibile utilizzare i fori di montaggio VESA per fissare il monitor a un supporto diverso o montarlo su una parete. Con gli ampi angoli di visione di 178°/178°, sarai in grado di vedere un’immagine nitida da quasi tutte le posizioni. LG include anche due altoparlanti stereo integrati da 5 W per immergerti in film, programmi e musica mantenendo la tua scrivania libera.

Questo monitor da 27″ presenta un design a cornice sottile con una risoluzione nativa di 3840 x 2160 UHD fino a 60 Hz. Il suo pannello IPS HDR10 supporta 1,07 miliardi di colori sul 99% della gamma sRGB e offre una visualizzazione verticale e orizzontale di 178°/178°.

Parlando della tecnologia FreeSync, riuscirai a regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento in base a quella emessa dalla scheda grafica, riducendo notevolmente sfarfallii e altri artefatti. Il monitor ha un hub integrato che include due porte USB di tipo A per il collegamento rapido di dispositivi come unità flash e altre periferiche compatibili. Approfitta ora dello sconto del 31% e acquista il monitor LG su Amazon, inoltre ricorda di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

