Monitora Battito cardiaco e Ossigeno nel sangue con questo Saturimetro a soli 29 euro!

Beurer po 40 è un preciso saturimetro per il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue nonché battito cardiaco. Semplice da usare, display chiaro e intuitivo. Oggi puoi prenderlo a soli 29,99 euro con il 12% di sconto!

Caratteristiche prodotto

Misurazione facile e non invasiva della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), della frequenza cardiaca (pulsazioni), e indice di perfusione (PI). Particolarmente indicato anche per chi pratica sport in altitudine come scalatori, sciatori o ciclisti. Display a colori con luminosità regolabile e avviso in caso di anomalie di misurazione. Visualizzazione grafica del battito cardiaco; indicazione di sostituzione batterie; spegnimento automatico.

Con marsupio, cinturino e batterie incluse nella confezione. Per la misurazione è importante che il dito soddisfi determinate dimensioni minime (1 cm di larghezza, 0,5 cm di altezza) e sia pulito, inoltre deve essere inserito nel dispositivo fino in fondo. Inoltre, è necessario assicurarsi che la misurazione non venga eseguita con movimenti bruschi: ciò può falsare i risultati o far scivolare il dito e quindi interrompere la misurazione.

