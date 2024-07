Monitora casa 24 ORE SU 24 con la Xiaomi Outdoor Camera a PREZZO MICRO (-30%)

La partenza per le vacanze è vicina e, se vuoi monitorare casa e avere tutto sotto controllo anche in tua assenza, puoi sfruttare la Xiaomi Outdoor Camera. Oggi è disponibile su eBay a soli 31 euro con uno sconto maxi del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli sono in esaurimento!

Xiaomi Outdoor Camera: funzionalità e modalità di utilizzo

La Xiaomi Outdoor Camera è uno strumento indispensabile per monitorare casa anche durante le tue vacanze estive.

La videocamera da esterni offre immagini sempre ad un’alta risoluzione, con zoom digitale e ingrandimento dei dettagli. L’ampia apertura F1.6 consente inoltre di aumentare la luce in entrata e migliora la trasparenza dell’immagine.

Una caratteristica indispensabile del dispositivo è la sua visuale notturna a infrarossi da 940 nm: in questo modo ti permette di vedere chiaramente nel buio della notte senza alcun disturbo dei puntini rossi.

Il design IP65 è resistente all’acqua e alla polvere quindi potrai utilizzare la videocamera ovunque senza preoccuparti di malfunzionamenti improvvisi. Anche l’altoparlante, il microfono e la presa di alimentazione professionali sono impermeabili per garantire la massima sicurezza in qualsiasi condizione ambientale.

Le sue dimensioni sono davvero compatte quindi è possibile trasportarla dappertutto e, in tal caso, utilizzarla anche in ambienti interni. Inoltre, grazie alla Tecnologia di riconoscimento umano, puoi ricevere notifiche sullo smartphone se viene rilevato un comportamento anomalo in caso di visitatori indesiderati mentre casa è vuota.

