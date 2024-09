Monitora i tuoi allenamenti con l'Anello Amazfit Helio a quasi metà prezzo

Su Amazon è finalmente arrivato l’Anello Amazfit Helio, un vero gioiellino della tecnologia che permette di monitorare prestazioni fisiche e di recupero durante gli allenamenti. Oggi è disponibile a soli 169 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, l’occasion è davvero unica!

Anello Amazfit Helio: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Anello Amazfit Helio è un gadget tech di ultimissima generazione ideale per monitorare al meglio sia le tue prestazioni fisiche che il recupero nel corso degli allenamenti.

L’articolo è realizzato in lega di titanio, un materiale che rispetta la pelle e non fa sudare, e risulta ovviamente più leggero e comodo di uno smartwatch da indossare per quanti riguarda qualsiasi allenamento. Inoltre, grazie alla maggiore vicinanza del sensore al polso, la misurazione dei dati sarà ancora più accurata e precisa.

Nello specifico questo mini dispositivo riesce a monitorare la condizione fisica e mentale dell’utente durante il recupero in fase di allenamento e anche durante il sonno. Così facendo permette di calcolare un punteggio relativo alla qualità del sonno, al tempo di recupero completo, all variabilità della frequenza cardiaca nel sonno e alla frequenza cardiaca a riposo.

Tutti i dati vengonoo raccolti nell’app Zepp così da fornire agli atleti una visione rapida e completa della loro condizione atletica, consentendo di ottimizzare l’allenamento e le routine di recupero al meglio.

