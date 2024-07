Monitora TEMPERATURA E UMIDITA' a casa con il Sensore TP-Link a SOLI 12 EURO

Oggi su Amazon trovi un gadget super utile in questo periodo ad un prezzo davvero conveniente! Parliamo del Sensore di Monitoraggio della Temperatura e Dell’umidità TP-Link Tapo T310, al momento disponibile a soli 12 euro con uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno per terminare!

Sensore di Monitoraggio della Temperatura e Dell’umidità TP-Link Tapo T310: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Sensore di Monitoraggio della Temperatura e Dell’umidità TP-Link Tapo T310 permette di monitorare le condizioni climatiche della stanza rilevando in real-time la temperatura e i livelli di umidità e aiutandoti a mantenere un comfort ottimale in ogni ambiente.

Si tratta di un dispositivo piccolo, ma estremamente potente che integra un sensore di fabbricazione svizzera in grado di raccogliere e aggiornare i dati ogni 2 secondi, con una precisione tipica di ±0,3 °C, ±3% UR. In più con l’app Tapo puoi creare dei parametri personalizzati per verificare che i livelli di temperatura e umidità siano sempre all’interno dei valori consentiti.

Quando i livelli di temperatura e umidità registrati non rientrano nei parametri personalizzati, Tapo T310 invia notifiche istantanee sull’app Tapo permettendoti di reagire prontamente ai cambiamenti improvvisi delle condizioni climatiche della stanza.

Inoltre, associando il sensore Tapo T310 all’accensione o spegnimento automatico degli elettrodomestici connessi alle Prese Smart Tapo come stufette, ventilatori e deumidificatori, puoi mantenere livelli di comfort ottimali risparmiando sulla bolletta elettrica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.