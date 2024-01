Monitoraggio continuo con APPLE WATCH SERIES 9 in offerta

Hai bisogno di uno smartwatch che tenga monitorati i tuoi parametri vitali, oltre a permetterti di controllare le notifiche del tuo smartwatch? Non ti preoccupare, Amazon ha pensato proprio a te proponendoti il nuovissimo Apple Watch SE (2° generazione) all’eccezionale prezzo di soli 339 euro, con l’8% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Apple Watch SE 2: fatto su misura per te

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo della colorazione Mezzanotte, davvero perfetto per tutti i gusti e preferenze. Tra i punti di forza alla base di questo splendido smartwatch troviamo sicuramente la sua cassa da ben 44 millimetri, che ti permette di guardare senza problemi tutte le tue app preferite. Molto apprezzata la certificazione IP, che ti permette resistenza totale contro l’acqua, permettendoti di utilizzarlo senza problemi in piscina o al mare, senza la costante paura di eventuali gocce che potrebbero cadere in corrispondenza della sua superficie.

In questo caso avrai perfino a disposizione la connettività cellulare: avrai quindi la possibilità di utilizzare Apple Watch SE 2 in maniera completamente indipendente dal tuo smartphone di riferimento, riuscendo così a inviare messaggi ed effettuare chiamate senza problemi.

L’allenamento è senz’altro la parola chiave alla base di questo smartwatch: avrai infatti a disposizione centinaia e centinaia di tipologie di allenamento diverso, in modo tale da variare il più possibile ogni giorno. Non è finita qui, dal momento che grazie ai sensori presenti in corrispondenza della parte inferiore dello smartwatch avrai la possibilità di tenere monitorati tutti i tuoi principali parametri vitali, come ad esempio la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno.

Puoi monitorare anche le fasi del tuo sonno nel corso delle ore notturne grazie all’integrazione dell’app Sonno, che permette di migliorare significativamente il tuo riposo quotidiano. Per non parlare poi del nuovissimo sistema operativo watchOS 10, che introduce delle app completamente ridisegnate da zero, dandoti la possibilità di avere più informazioni a disposizione nello stesso momento.

In definitiva a poco più di 330 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente presenti sul mercato, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività senza alcun problema: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Apple Watch SE 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.