Monopattino elettrico pieghevole per bambini: potente, comodo ed ecologico costa POCHISSIMO

Il monopattino elettrico RCB per bambini è un veicolo divertente e sicuro, progettato per offrire ai più giovani un mezzo di trasporto divertente ed emozionante. Con caratteristiche innovative e un design accattivante, è un regalo perfetto per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. E oggi, tra l’altro, col 24% di sconto su Amazon ti costa solo 159€ incluse le spese di spedizione, gratis, via Prime.

Monopattino elettrico RCB, completo, compatto e sicuro

Il monopattino è dotato di un motore da 150W, che offre la giusta potenza per consentire ai bambini di muoversi in modo sicuro e divertente. La velocità massima raggiungibile è di 16 km/h, una velocità adeguata per garantire la sicurezza durante l’uso. Per adattarsi alle diverse abilità e livelli di sicurezza dei bambini, il monopattino offre tre modalità di velocità regolabili.

I genitori possono impostare la modalità più adatta all’età e all’esperienza del bambino. Per rendere l’esperienza di guida ancora più divertente, il monopattino è dotato di un altoparlante Bluetooth integrato. I bambini possono ascoltare la loro musica preferita mentre si godono il viaggio. Inoltre, le luci LED arcobaleno integrate rendono il monopattino visibile e attraente, sia di giorno che di notte.

Il monopattino è progettato per crescere con il bambino. La barra del manubrio è regolabile in altezza su tre livelli, consentendo di adattare il monopattino all’altezza del bambino mentre cresce. Un display LED integrato fornisce informazioni chiare sulla velocità, la modalità di guida e lo stato della batteria.

I bambini possono facilmente controllare le informazioni mentre guidano. Il monopattino è pieghevole, il che facilita il trasporto e la conservazione. Può essere comodamente riposto in casa o portato con sé in viaggio. Prendilo ora l’altro col 24% di sconto su Amazon ti costa solo 159€ incluse le spese di spedizione, gratis, via Prime.

