Monopoly, l'edizione dedicata a Super Mario Bros in SVENDITA: occasione regalo

Monopoly – Edizione Super Mario Bros il Film è un gioco da tavolo che unisce il classico gioco di Monopoly con l’universo dell’iconico personaggio Nintendo. Questa edizione speciale è ispirata in particolare al mondo del film di Super Mario, rendendo il gioco ancora più coinvolgente per i fan di Mario, Luigi e dei loro amici.

Questa edizione è progettata per essere accessibile ai bambini e alle bambine, rendendo il gioco adatto a tutta la famiglia. È un’opportunità per i giovani fan di Super Mario di imparare a gestire il denaro e le proprietà in un contesto divertente. Il tutto ad appena 28€ su Amazon grazie allo sconto del 6%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Il Monopoly a tema Super Mario Bros

Il tabellone e le carte del Monopoly – Super Mario Bros Edizione è ispirato dunque ai personaggi e ai luoghi iconici dell’universo Super Mario. I giocatori potranno acquistare e scambiare proprietà come il Castello della Principessa Peach, la Torre di Bowser e altri luoghi famosi dei giochi.

Una delle caratteristiche più divertenti di questa edizione è la pedina di Bowser, l’antagonista principale dell’universo Super Mario. I giocatori potranno interpretare Bowser nel tentativo di accumulare proprietà e monete. In questa edizione, le proprietà non sono case o hotel, ma personaggi iconici di Super Mario, come Yoshi, Toad e Mario. Questo rende il gioco più coinvolgente e divertente per i fan della serie.

Come nel gioco originale di Super Mario, i giocatori possono collezionare monete lungo il percorso. Queste monete possono essere usate per acquistare proprietà e ottenere il vantaggio sulle altre pedine. Insomma, se sei un fan di Super Mario, questa edizione speciale del Monopoly ti permette di immergerti nell’universo del gioco e dei film.

È un modo divertente per trascorrere del tempo con gli amici e la famiglia, e con la pedina di Bowser e una serie di dettagli tematici, offre un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente per bambini e adulti. Il tutto a una cifra bassa, appena 28€ su Amazon grazie allo sconto del 6%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

