Moto Edge 40 ufficiale: caratteristiche e prezzo. Preordine su Amazon già scontato

Il nuovo Motorola edge 40 con display curvo OLED 6.55” FHD+ 144Hz, camera 50(f/1.4)+13MP, caricatore 68W in confezione, batteria 4400mAh, IP68, 8/256GB, 5G, Dual SIM, NFC, Android 13, Cover inclusa) nei colori Jet Black, Coronet Blue e Reseda Green è ufficiale, ed è già disponibile scontato in pre-orine su Amazon al prezzo di lancio di 529€.

Moto Edge 40 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Motorola Edge 40 è uno smartphone che unisce stile e performance in un design sottile e raffinato. Con soli 7.58mm di spessore, questo dispositivo si presenta con un display in vetro curvo senza bordi, integrato in modo elegante in un sottile telaio in alluminio sabbiato. E’ inoltre dotato di un chipset MediaTek Dimensity 8020, che offre una connessione senza interruzioni al 5G e alla rete Wi-Fi e fornisce energia a tutte le attività, dai video in alta risoluzione fino al gaming.

Grazie al suo design eccezionale e alla sua ergonomia, l’Motorola Edge 40 si adatta perfettamente alla mano dell’utente, offrendo grande comfort durante l’uso. La parte posteriore del dispositivo è caratterizzata dalla morbida pelle vegana, che facilita la presa del dispositivo. Motorola Edge 40 offre un sistema di fotocamera ad alta risoluzione a 50MP con l’apertura più ampia disponibile su uno smartphone (f/1.4). Ciò consente agli utenti di scattare foto in ogni condizione di luce, ottenere uno sfondo naturalmente sfocato grazie all’effetto bokeh e godere di una velocità di scatto ancora più rapida.

Oltre al design elegante, Motorola Edge 40 è dotato di certificazione IP68, che garantisce la resistenza alla polvere e alla sabbia, e la protezione in caso di immersione accidentale in acqua. Questo lo rende il dispositivo perfetto per accompagnare gli utenti in tutte le loro avventure quotidiane. In sintesi, l’Motorola Edge 40 è uno smartphone sottile, elegante e resistente, che offre prestazioni eccellenti e un design raffinato che non passa inosservato.

Motorola Edge 40, infine, offre la ricarica ultra-rapida TurboPower da 68W, che permette di avere energia sufficiente per un’intera giornata in soli 10 minuti. Il dispositivo ha una batteria da 4400mAh a lunga durata che può connettersi alla velocità 5G e supporta il caricamento wireless a 15W. Insomma, il Motorola Edge 40 offre una ricarica veloce e comoda per garantire una performance costante anche in routine quotidiane impegnative.

Dove preordinarlo su Amazon

Motorola Edge 40 e’ disponibile al prezzo di 599,90 euro (8/256 GB) a partire da oggi 4 maggio online e presso il Flagship Store di Spazio Lenovo (Corso Matteotti, 10 – Milano) nelle colorazioni Eclipse Black (Jet Black) e Lunar Blue (Coronet Blue), e a partire da metà maggio nelle principali catene consumer electronics anche nella variante Nebula Green (Reseda Green). Il prodotto verrà lanciato con una promozione esclusiva a 529,90 euro fino alla fine di maggio.

