MotoGP 2026: la classifica aggiornata in tempo reale

MotoGP 2026 classifica: la situazione aggiornata dopo il GP di Germania

Se segui il Mondiale di MotoGP e vuoi capire dove si trova il tuo pilota preferito in questo momento, sei nel posto giusto. La MotoGP 2026 classifica è in piena evoluzione: siamo nel pieno della stagione estiva e ogni gara che passa può ribaltare gerarchie che sembravano consolidate. Dopo il Gran Premio di Germania disputato al Sachsenring il 12 luglio 2026, la situazione ai vertici è più serrata che mai, con appena 24 punti a separare il leader dal quinto classificato. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La classifica piloti dopo il Sachsenring: chi guida il Mondiale

Stando ai dati aggiornati diffusi da Sky Sport MotoGP dopo il GP di Germania, Jorge Martin guida la classifica iridata con 208 punti. Lo spagnolo, passato quest’anno ad Aprilia Racing, ha confermato una continuità di rendimento impressionante: raramente sbaglia, raramente cade, e raccoglie punti pesanti sia nelle gare Sprint che nelle gare lunghe.

Alle sue spalle si trovano quattro piloti racchiusi in soli 24 punti, il che rende questa classifica MotoGP 2026 una delle più combattute degli ultimi anni. Ecco la top 6 secondo quella fonte:

1° Jorge Martin – Aprilia Racing – 208 punti

– Aprilia Racing – 208 punti 2° Ai Ogura – Aprilia Trackhouse Racing – 194 punti

– Aprilia Trackhouse Racing – 194 punti 3° Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – 190 punti

– Ducati Lenovo Team – 190 punti 4° Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 186 punti

– Aprilia Racing – 186 punti 5° Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Ducati – 184 punti

– Pertamina Enduro VR46 Ducati – 184 punti 6° Raúl Fernández – Aprilia Trackhouse Racing – 159 punti

Vale la pena segnalare una cosa importante: fonti diverse riportano punteggi leggermente diversi per gli stessi piloti. Ad esempio, altri aggregatori di dati mostrano Martin con cifre che vanno da 193 a 208 punti. Questo non è necessariamente un errore: può dipendere dal momento esatto in cui i dati vengono aggiornati, dal conteggio o meno dei punti Sprint, o da eventuali penalizzazioni ancora in fase di revisione. Per la classifica ufficiale e definitiva, il riferimento più affidabile rimane sempre il sito ufficiale MotoGP.

Marc Márquez e la vittoria numero 10 al Sachsenring

Il grande protagonista del weekend tedesco è stato Marc Márquez. Il pilota catalano ha conquistato la sua decima vittoria personale al Sachsenring il 12 luglio 2026, confermando un legame storico con questo circuito che va ben oltre la statistica. Márquez al Sachsenring è semplicemente un fenomeno a parte: il tracciato tedesco, con le sue curve a sinistra e i suoi cambi di direzione veloci, sembra costruito apposta per il suo stile di guida aggressivo e al limite.

Questa vittoria gli ha permesso di avvicinarsi ulteriormente a Martin in classifica, portandosi a soli 18 punti di distanza. In una stagione così equilibrata, un gap del genere può essere colmato — o ampliato — nel giro di un singolo weekend.

La grande sorpresa: Ai Ogura e la crescita di Aprilia

Se c’è un nome che ha stupito tutti nella MotoGP classifica 2026, è senza dubbio quello di Ai Ogura. Il pilota giapponese, alla sua prima stagione completa nella classe regina dopo la promozione dalla Moto2, si trova al secondo posto assoluto con 194 punti. Un risultato straordinario, che pochi avrebbero pronosticato a inizio anno.

Ogura ha dimostrato una maturità tattica insolita per un rookie di MotoGP: sa gestire le gomme, non forza la situazione quando il ritmo non c’è, e capitalizza ogni errore degli avversari. Il fatto che corra su una moto Aprilia — la stessa base tecnica del leader Martin — non è un dettaglio secondario. La RS-GP 2026 si è rivelata una moto estremamente versatile e facile da guidare in condizioni diverse.

Immagine generata con AI

Aprilia, in realtà, domina questa classifica in modo quasi imbarazzante: Martin, Ogura, Bezzecchi e Fernández sono tutti su moto di Noale. Quattro piloti nei primi sei. Un rendimento di squadra che non si vedeva da anni in MotoGP.

Bezzecchi e Di Giannantonio: l’Italia tiene botta

Due piloti italiani nei primi cinque è un risultato che scalda il cuore dei tifosi nostrani. Marco Bezzecchi, quarto con 186 punti, ha trovato finalmente la continuità che gli mancava nelle stagioni precedenti. Il riminese alterna prestazioni di altissimo livello a qualche weekend sottotono, ma il bilancio complessivo è decisamente positivo.

Fabio Di Giannantonio, quinto con 184 punti, è forse il pilota che sta sorprendendo di più in termini di crescita. Su una Ducati del team VR46, ha trovato un feeling eccellente con la moto e sta raccogliendo punti con una regolarità che fa pensare. Solo due punti separano lui da Bezzecchi: una differenza che potrebbe ribaltarsi già nel prossimo Gran Premio.

Come seguire la classifica MotoGP 2026 in tempo reale

Per chi vuole restare aggiornato gara dopo gara, esistono diversi strumenti pratici:

Sito ufficiale MotoGP : la fonte più affidabile per la classifica ufficiale, aggiornata dopo ogni sessione cronometrata e ogni gara.

: la fonte più affidabile per la classifica ufficiale, aggiornata dopo ogni sessione cronometrata e ogni gara. App MotoGP : disponibile per iOS e Android, permette di seguire classifiche, risultati e live timing direttamente dallo smartphone.

: disponibile per iOS e Android, permette di seguire classifiche, risultati e live timing direttamente dallo smartphone. Portali sportivi specializzati : Sky Sport, Motorsport.com e altri aggregatori offrono classifiche aggiornate, ma è utile controllare la data dell’ultimo aggiornamento prima di condividere i dati.

: Sky Sport, Motorsport.com e altri aggregatori offrono classifiche aggiornate, ma è utile controllare la data dell’ultimo aggiornamento prima di condividere i dati. Social ufficiali dei team: spesso i team pubblicano aggiornamenti in tempo reale durante i weekend di gara.

Un consiglio pratico: quando leggi una classifica su un sito terzo, verifica sempre a quale gara si riferisce. Come abbiamo visto, fonti diverse possono mostrare punteggi diversi per lo stesso pilota, non perché sbaglino, ma perché fotografano momenti diversi della stagione.

Cosa aspettarsi nelle prossime gare

Con oltre metà stagione ancora da disputare, la classifica del MotoGP 2026 è tutt’altro che definita. I circuiti che verranno nelle prossime settimane — tra cui alcune tappe asiatiche e americane storicamente imprevedibili — potrebbero rimescolare completamente le carte. Martin ha il vantaggio del distacco, ma in una stagione in cui cinque piloti si giocano il titolo, ogni caduta o problema tecnico può costare carissimo.

Márquez, forte della vittoria al Sachsenring, sa che la rimonta è possibile. Ogura, con la sua costanza, potrebbe diventare il vero outsider del Mondiale. E Bezzecchi e Di Giannantonio sperano che un weekend perfetto li proietti nella lotta vera per il titolo. Tenere d’occhio questa classifica nelle prossime settimane sarà tutt’altro che noioso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.