MotoGP Gran Premio d'Australia: come seguirlo dall'estero

Con il Gran Premio d’Australia la MotoGP entra nella sua fase più emozionante, anche grazie alla Ducati di Francesco Bagnaia che ha messo nel mirino Fabio Quartararo.

Con il pilota Yamaha a soli due punti di distanza, per l’Italiano la gara di questo weekend potrebbe segnare il sorpasso in classifica, sempre tenendo conto che Aleix Espargaró ed Enea Bastianini non saranno semplici spettatori.

L’attesa gara si disputerà presso il circuito di Phillip Island con qualifiche alle 5.10 (orario italiano) di sabato 15 ottobre e gara che prenderà il via alle ore 5.00 di domenica. L’evento verrà trasmesso da Sky Sport MotoGp (canale 208) e in live streaming su NOW e Sky Go.

Per chi si trova all’estero però, potrebbe non essere possibile seguire il Gran Premio d’Australia via streaming. Le limitazioni geografiche legate ai diritti televisivi infatti, non consentono di seguire tali eventi se non ci si trova in Italia.

In tal senso, però, è possibile ottenere accesso legalmente alle piattaforme adottando una VPN.

Gran Premio d’Australia: come non perdersi neanche un’istante della gara se ti trovi all’estero

Avendo un regolare abbonamento con i suddetti servizi, è possibile ottenere un indirizzo IP italiano e seguire tranquillamente la gara.

Per ricreare queste condizioni però, è necessario utilizzare una VPN ad alte prestazioni. In caso contrario infatti, una Virtual Private Network può rallentare la riproduzione streaming, con tanto di video con scatti e buffering.

Scegliere NordVPN, in tal senso, è una vera e propria garanzia: si parla di 5.600 server ultra-veloci sparsi in 59 diversi paesi. Ciò impedisce qualunque tipo di sovraccarico, eliminando qualunque tipo di impatto rispetto all’utilizzo della VPN.

Il tutto con una severa politica no-log che garantisce anonimato e sicurezza agli utenti, oltre alla protezione della connessione attraverso le più moderne tecniche di crittografia.

E il prezzo? Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere una sottoscrizione biennale a condizioni molto vantaggiose. Si parla di uno sconto del 55% rispetto al prezzo di listino e di 3 mesi aggiuntivi GRATIS offerti da NordVPN ai suoi nuovi iscritti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.