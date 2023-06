MotoGP Olanda streaming in diretta: come fare dall'estero

Questo weekend è in programma la MotoGP con l’attesissimo GP d’Olanda sullo storico tracciato di Assen. La gara è fissata per le 14 di domenica 25 giugno ma il week end è già iniziato e gli appuntamenti da seguire sono tanti. Anche questa gara della Moto GP può essere guardata integralmente in diretta streaming grazie a NOW e, per i clienti Sky, all’app Sky Go.

È possibile guardare la Moto GP in streaming dall’estero. Per farlo basta affidarsi ad una VPN in grado di garantire la possibilità di utilizzare una connessione illimitata e ad alta velocità, utilizzando un indirizzo IP italiano. La scelta giusta è, quindi, puntare su NordVPN che consente l’accesso dall’estero a NOW e Sky Go in modo davvero semplice.

Per tutti i nuovi utenti, NordVPN è ora disponibile con una spesa di appena 3,99 euro al mese, grazie allo sconto garantito dal piano biennale, e con garanzia di rimborso esercitabile in 30 giorni. Per attivare e iniziare subito ad utilizzare la VPN è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal link qui di sotto.

Come guardare il Gran Premio d’Olanda della MotoGP dall’estero in streaming

Il week end della MotoGP è particolarmente ricco di appuntamenti con il Gran Premio d’Olanda che entrerà nel vivo già sabato 24 giugno con le Qualifiche in programma dalle 10:50 e la Sprint alle 15. Domenica 25, invece, è programmata la gara, preceduta dal warm-up delle 9.45. Dalle 14, invece, c’è il semaforo verde e si entrerà nel vivo del Gran Premio.

Tutti gli eventi del Gran Premio d’Olanda di MotoGP saranno trasmessi in diretta streaming, da NOW e, per i clienti Sky, anche dall’app Sky Go. È possibile guardare tutti gli eventi anche dall’estero, senza limitazioni e, soprattutto, senza differenze con l’Italia. Basta usare una VPN e impostare il proprio indirizzo IP in Italia.

Per guardare la MotoGP in diretta streaming dall’estero è consigliabile puntare su NordVPN. Il servizio mette a disposizione una connessione con larghezza di banda illimitata, senza blocchi e senza alcun limite al traffico dati. Si tratta dei requisiti ideali per godersi al meglio un evento in diretta come la MotoGP.

In più, grazie alla rete di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, geolocalizzare la propria posizione in Italia sarà semplicissimo. Con NordVPN c’è anche una connessione sicura, grazie alla crittografia del traffico dati, e privata, grazie ad una politica no log che azzera il tracciamento.

Attualmente, NordVPN è in offerta con uno sconto fino al 63% e una spesa che parte da 3,99 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione.

