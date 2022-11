Motore da 250 W, cambio SHIMANO e sconto top: ecco l'eBike da comprare ORA

Nilox J5 è una bici elettrica pensata per le esigenze di mobilità urbana e non solo; la sua praticità e le sue performance la rendono ideale per visitare la città, uscire a fare la spesa o andare al lavoro. Facilità di guida, stile e funzionalità distinguono questa e-bike dalla concorrenza. Se sei quindi alla ricerca di una bici elettrica dal look moderno, bello a vedersi, ma al contempo dotata di tutte quelle caratteristiche che la rendono uno dei modelli top del settore, sei capitato nel posto giusto.

Oggi ti consigliamo infatti questo vero e proprio gioiello che puoi prendere adesso su Amazon a un prezzo super conveniente, ovverosia 649 euro, scontato di 150,95€ (19%). Un costo davvero modesto per una bicicletta 26”/27.5”di questa marca, qualità e potenza.

Nilox J5, la bici elettrica multifunzionale per la città e la montagna

Grazie alla batteria removibile SAMSUNG da 36 V: 8 Ah potrai percorrere in modalità assistita fino a 55 km, permettendoti di affrontare percorsi cittadini e cicloturismo. Come questa e-bike 26”/27.5” dotata di un motore potente BAFANG a 3 velocità da 250 W, attivabile dal comando sul manubrio, in grado di farti raggiungere una velocità massima di 25 km/h, di una batteria al litio di grande capacità. La batteria, ricaricabile in 3-4 ore, può essere estratta e ricaricata in ufficio, in garage o dove vuoi. Inoltre, massima sicurezza grazie alle due chiavi che troverai all’interno del pack, con le quali potrai “bloccarla” all’interno del telaio, in modo tale da non permettere a nessuno di rimuoverla senza il tuo permesso.

BAFANG è infatti tra i migliori produttori mondiali di sistemi elettrici per eBike, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Grazie alla sua esperienza nella produzione di sistemi per eBike e scooter elettrici, i prodotti BAFANG sono fra i più conosciuti e apprezzati. Attraverso il display presente sul manubrio, potrai attivare e selezionare una delle 3 velocità disponibili. Il design del telaio è stato progettato in base alla meccanica del corpo umano. La mountain bike combina perfettamente alta potenza e funzionamento efficiente con SHIMANO. Attraverso il cambio SHIMANO potrai selezionare una delle 6 velocità per permetterti di percorrere al meglio ogni percorso.

Perfino il manubrio è super professionale, con il controller di trasmissione anteriore/posteriore. Grazie al comando REVOSHIFT presente sul manubrio, potrai passare velocemente da una marcia all’altra con il minimo sforzo e senza allontanare le mani dalla manopola. Non perdere troppo tempo, assicurati ora questo gioiello che puoi prendere su Amazon a un prezzo super conveniente, ovverosia 649 euro. Un costo davvero modesto per una bicicletta di questo calibro, con comunque un forte sconto di ben 200€. Le spedizioni sono rapide e sicure garantite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.