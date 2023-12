Motore in panne? Con questo dispositivo a soli 21 euro scopri il problema senza andare dal meccanico!

Il dispositivo thinkcar obd2 offre l’auto-diagnosi del motore, con funzioni OBD2 complete. Display a colori chiaro e accessibile a tutti. Oggi puoi prenderlo a soli 21,62 euro, grazie allo sconto del 5%. Puoi restituirlo entro il 31 gennaio 2024.

Thinkcar obd2: le caratteristiche

Questo scanner obd2 possiede funzioni complete. Codici di lettura, codici di cancellazione, spia di guasto MIL, dati in tempo reale, test del sistema EVAP, test del monitor di bordo, visualizzazione del fermo immagine, test del sensore O2, informazioni sul veicolo, prontezza I / M, ricerca del codice DTC, per tutti conformi OBD2 veicoli. È solo per le funzioni obd2 complete, non ci sono servizi di ripristino. Questo lettore di codici per auto THINKOBD 100 obd2 può eseguire la scansione veloce e cancellare i codici di errore, anche un principiante può utilizzare questa unità per leggere il codice di errore. Risparmia tempo e denaro. Non è necessario installare l’app o il software per dispositivi mobili; non c’è bisogno di caricare. Dotato di un lungo cavo e costituito da un isolante flessibile molto spesso. Così facile da usare.

Questo strumento di scansione obd2 funziona sulla maggior parte dei veicoli statunitensi del 1996 e più recenti conformi a OBDII (protocolli OBDII: KWP2000, ISO9141, J1850 VPW, J1850 PWM e CAN). Supporta inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, italiano e portoghese. Puoi utilizzare questo scanner obd2 per controllare lo stato dei monitor relativi alle emissioni e del sistema di alimentazione in modo irregolare.

