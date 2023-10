Motore per tende a rullo con comando vocale in OFFERTA: basta sforzi!

Sei stuf* di dover alzare ed abbassare le tende a rullo con corde che danno anche fastidio al palmo delle mani? Bene, questo motore per tende a rullo fa proprio al caso tuo! Oltre ad avere un motore, hanno anche la possibilità di essere gestite con il comando vocale. Quindi potrai alzarle e abbassarle a distanza comodamente, senza doverti alzare dal letto o dal divano! Pagherai questo utile accessorio della marca Aqara solo per oggi 66,99 euro con il 22% di sconto!

Motore per tende a rullo Aqara: le caratteristiche

Questo straordinario Aqara Motore per Tende a Rullo E1 utilizza il protocollo Zigbee 3.0. Cosa significa? Che offre una migliore stabilità, una migliore compatibilità e più funzionalità. Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT. E’ utilizzabile per una tapparella dal peso massimo di 3 kg. Semplicissimo da installare, potrebbe anche non richiedere necessariamente l’intervento a pagamento di un tecnico: infatti, basta avvitarlo alla parete, collegare l’adattatore e inserire il cavo di perline della tenda a rullo. Inoltre, le tapparelle devono essere dotate di un cavo di plastica/metallo con uno spessore compreso tra 3 e 6 mm.

Ha una durata della batteria di 2 mesi, più del doppio rispetto ad altri prodotti simili. Utilizzerai per caricarlo la porta di tipo C. Possono poi essere programmate: imposta un programma, in base alle tue esigenze, e le tue tende a rullo si apriranno o si chiuderanno automaticamente in una posizione specifica nel momento in cui lo desideri. Inoltre, se esci e dimentichi di chiudere la tenda, il motore la chiuderà automaticamente quando si esce se il Sensore di Movimento Aqara non rileva alcun movimento per 10 minuti.

Insomma, comodità e tecnologica per renderti la vita più semplice e senza stress. Oggi pagherai il motore per tende a rullo Aqara solo 66,99 euro con il 22% di sconto!

