Motorola Edge 20: display STREPITOSO e hardware TOP a prezzo WOW

Se stai aspettando le vacanze di Natale per cambiare smartphone e puntare a un modello più bello e prestante, questa offerta di eBay ti permette di mettere le mani sull’ottimo Motorola Edge 20 pagandolo una sciocchezza. Infatti, con il 22% di sconto, il device del colosso hi-tech può essere tuo ad appena 281€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design premium e giovanile, lo smartphone di Motorola è uno dei pochi che in questa fascia di prezzo ti mette a disposizione un bellissimo pannello OLED Full HD+ da 6.7″ super fluido.

eBay sconta del 22% l’ottimo smartphone Motorola Edge 20: affare d’oro

Sotto il cofano, inoltre, trova posto un potente processore octa core di Qualcomm e anche una batteria da 4000 mAh con tecnologia di ricarica rapida. Come se non bastasse, sul retro un modulo fotografico triplo vede la presenza di un epico sensore principale da 108 MP con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per foto eccellenti e video ad altissima risoluzione.

Preparati a un’esperienza di utilizzo davvero appagante con l’ottimo smartphone di Motorola, tuo a un prezzo molto conveniente grazie a questa offerta di eBay che prevede anche le consegne rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.