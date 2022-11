Motorola Edge 20, il SUPER mediogamma SPACCA eBay: sconto SHOCK

Inutile girarci attorno: questa offerta di eBay per lo smartphone di fascia media Motorola Edge 20 è l’occasione più ghiotta che ti possa capitare per stringere tra le mani un device che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi. Infatti, ad appena 248€ grazie a un incredibile sconto a cui si aggiunge anche un ulteriore ribasso di prezzo inserendo il codice coupon “REGALI22”, il device di Motorola è pronto per sorprenderti con il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design unico nel suo genere, il telefono di Motorola è l’unico in questa fascia di prezzo a montare un display OLED ad altissima risoluzione super fluido con frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Sconto super aggressivo su eBay per l’ottimo medio gamma Motorola Edge 20

Sotto il cofano trova posto un potente processore octa core di Qualcomm sapientemente ottimizzato per assicurarti estrema reattività durante l’utilizzo quotidiano e nell’avvio di ogni tipologia di app, mentre la batteria da 4000 mAh con ricarica rapida è sempre a tua disposizione per ore e ore di autonomia senza temere di restare a secco.

Se il display ad altissime prestazioni ti ha incuriosito, il modulo fotografico sul retro ti conquisterà in meno di 1 secondo: il super medio gamma, infatti, monta un modulo triplo con un sensore principale da 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

Non perdere questa incredibile occasione per acquistare il validissimo medio gamma di Motorola a un prezzo davvero unico. Metti subito nel carrello il device e ricorda di inserire il codice coupon “REGALI22” in fase di acquisto per ottenere uno sconto di 43€. Inoltre, solo su eBay hai la possibilità di sfruttare PayPal per acquistare il telefono e pagarlo comodamente in tre rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.