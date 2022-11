Motorola Edge 20, l'epico mediogamma si SVENDE su eBay (-23%)

Il validissimo smartphone Android di fascia media Motorola Edge 20 è protagonista di una super offerta su eBay che lo vede crolla repentinamente di prezzo. Infatti, con uno sconto del 23% che ti fa risparmiare ben 81€ sul solito prezzo di vendita, il device della casa alata può essere tuo ad appena 277€.

Prima di voltarti dall’altra parte per cercare device a un prezzo più economico, ti invitiamo a scoprire quali sono le caratteristiche del device: siamo certi che cambierai idea non appena ti renderai conto che a questo prezzo potrai stringere tra le mani un device con tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo molto valida.

Prezzo regalo su eBay per l’ottimo Motorola Edge 20 con il 23% di sconto

Motorola Edge 20 monta un bellissimo pannello OLED da 6.7 pollici super fluido (144 Hz) e ad altissima risoluzione che ti lascerà senza fiato fin dal primo avvio con i suoi eccellenti colori, mentre sotto il cofano un potente processore octa core di Qualcomm è a tua completa disposizione per avviare in un istante tutte le app e anche i giochi più popolari sul Play Store.

A tutto ciò si aggiunge poi una batteria da 4000 mAh di nuova generazione con il supporto alla ricarica rapida per assicurarti tante ore di autonomia, il pieno supporto al dual SIM e un comparto fotografico da urlo. Sul retro, infatti, trovano posto tre lenti di cui la principale da ben 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti sempre ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Metti subito nel carrello lo smartphone del colosso hi-tech fintanto che l’offerta su eBay è ancora valida. Non solo ti arriva a casa in pochissimo tempo con tanto di consegna rapida e completamente gratuita, ma se lo acquisti con PayPal puoi anche sfruttare il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

