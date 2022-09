Motorola edge 30 Fusion e Motorola edge 30 Neo: su Amazon subito in sconto del 15%

Motorola edge 30 Fusion e Motorola edge 30 Neo sono gli altri due smartphone lanciati stasera da Motorola. Abbiamo preferito to trattarli approfonditamente a parte in questa notizia, anche per poter avere più spazio per “raccontarveli nel dettaglio”. Vi segnaliamo inoltre che i due smartphone li trovi già su Amazon rispettivamente a questo indirizzo il Motorola edge 30 Neo a 399€. e a questo indirizzo il Motorola edge 30 Fusion a 579€.

Motorola edge 30 Fusion

Con il nuovo motorola edge 30 fusion, che rappresenta, l’incontro tra prestazioni e bellezza, troverete l’ispirazione per le avventure di tutti i giorni con un design incredibilmente sottile e perfettamente bilanciato. I bordi simmetricamente curvi hanno un ’look and feel’ incredibile. Il dispositivo è dotato di un frame in alluminio che gli conferisce una sensazione al tocco ancora più premium. Il nuovo design della fotocamera esalta, inoltre, l’avanzata tecnologia di imaging di Motorola attraverso un look unico, al tempo stesso retrò e moderno.

Dotato della potente piattaforma mobile Snapdragon 888+ 5G, fusion dispone di un incredibile sensore della fotocamera principale da 50MP ad alta risoluzione con stabilizzatore ottico (OIS) – una delle fotocamere più avanzate disponibili in uno smartphone.

Potrete scattare con un numero 32 volte maggiore di pixel di messa a fuoco 8 utilizzando l’instant all-pixel focus per ottenere prestazioni più accurate in qualsiasi condizione di luce. Le caratteristiche di questa fotocamera all’avanguardia includono anche un obiettivo grandangolare da 13MP con fotocamera macro integrata sul retro e una frontale da 32MP. GMotorola edge 30 fusion è dotato di un display ‘borderless’ OLED FHD+ da 6,55” con HDR10+ e refresh rate di 144 Hz 4 . Completano il tutto, due grandi altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Grazie alla ricarica TurboPower da 68W, motorola edge 30 fusion può essere caricato per tutto il giorno in soli 10 minuti 9 .

Motorola edge 30 Neo: creato per grandi sogni.

Motorola edge 30 Neo è il primo dispositivo ad arrivare con i colori di tendenza selezionati nell’ambito di una nuova partnership a lungo termine tra Motorola e Pantone, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo che detta le tendenze nella scelta dei colori. Basato sulla potente piattaforma mobile Snapdragon 695 5G. Motorola edge 30 neo è sottile, leggero, elegante e si distingue sotto ogni aspetto, compresi u sensore ultragrandangolare da 13 MP e la funzionalità Macro Vision.

Una banda LED avvolge l’alloggiamento della fotocamera e si illumina in modi diversi a seconda della tipologia di notifica.

Questo dispositivo è dotato di un display OLED da 6,28” a 120 Hz, compatto ma comunque ampio, che offre oltre un miliardo di sfumature di colore, due altoparlanti stereo con Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica coinvolgente. Compatto e senza compromessi, motorola edge 30 neo dispone anch’esso di feature eccezionali, tra cui la ricarica TurboPower da 68W, la ricarica wireless e due fotocamere di ultima generazione. Sulla parte frontale, infine, questo dispositivo dispone di una fotocamera da 32MP con tecnologia Quad Pixel per selfie di alta qualità.

Prezzi e disponibilità

motorola edge 30 fusion è disponibile al prezzo di 679,90 euro nella versione Cosmic Grey (Quartz Black), ma su Amazon è già scontato del 15%.

motorola edge 30 neo è disponibile al prezzo di 429,90 euro nei colori Very Peri, Black Onyx e Ice Palace. Su Amazon lo trovi invece al prezzo di 399,90 euro.

