Motorola Edge 30: miglior medio gamma 2022 A QUESTO PREZZO

Il Motorola Edge 30 è nella top tre dei medio gamma da acquistare nel 2022. Quest’anno, onestamente non sono stati presentati molti dispositivi interessanti. Motorola è tra quelle poche aziende che sono riuscite a presentare un prodotto innovativo rispetto l’anno precedente e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre, se teniamo conto di questa super offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 359,90 € è impossibile resistergli.

Motorola Edge 30: mega sconto del 35%

Il Motorola Edge 30 è dotato di un display OLED super fluido a 144 Hz da 6,5 pollici con una risoluzione full HD. Quindi abbiamo colori brillanti e neri assoluti, in più anche un ottimo angolo di visuale. Riprodurre contenuti audiovisivi su questo device è un vero piacere per gli occhi ed è dotato anche di tecnologia HDR 10. Anche il comparto hardware non delude. Sotto al telaio del Motorola Edge 30 troviamo il processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 778 ottimizzato per la connettività 5G. Le prestazioni di questo dispositivo non vi deluderanno. Sia giocando, che navigando sul web, oppure utilizzando i social o riprodurre contenuti audiovisivi, non riuscirete a mettere in nessun questo smartphone in crisi. Il comparto fotografico, invece, è dotato di una camera principale con sensore da 50 megapixel che è in grado di scattare foto impeccabili in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera frontale da 32 megapixel non è da meno. Grazie a questo dispositivo potrete scattare selfie da fare invidia ai vostri amici quando li pubblicherete sui vostri profili social.

Insomma, il Motorola Edge 30 è un medio gamma elegante, originale e che si tiene davvero bene in mano. Lo potete scegliere in due colorazioni principali: nera e blu. Sicuramente non passerete inosservati grazie al suo design unico, non banale come la concorrenza. Inoltre, vi ricordiamo che il 12 e il 13 luglio ci saranno i Prime Day con tantissimi sconti da non perdere. Non lasciatevi scappare assolutamente questa fantastica offerta su Amazon che vi consente di acquistare il nuovo Motorola edge 30 a soli 359,90 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.