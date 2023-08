Motorola Edge 30 Neo: Display e fotocamera al TOP a soli 241€

Il protagonista di questa SUPER OFFERTA di cui ti voglio parlare oggi è l’incredibile Motorola Moto Edge 30 Neo. Solo per oggi, puoi mettere le mani su questo splendido smartphone Android al PREZZO BOMBA di 241,27€.

Display OLED FullHD e tanta potenza

Il Motorola Moto Edge 30 Neo è dotato di uno splendido display OLED FullHD+ HDR10+ da 6,5 pollici con un’incredibile frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo refrashe rate ti regala un’esperienza fuilda senza paragoni.

Sei ami fare foto con lo smartphone, il Motorola Moto Edge 30 Neo è la scelta giusta. Lo smartphone, infatti è dotato di una doppia fotocamera principale da 64 MP con apertura f/1.8, e stabilizzazione ottica. È anche presente una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP con angolo di visione di 120°, apertura f/2.2 e funzione macro. Infine, sulla parte anteriore del Motorola Moto Edge 30 Neo una fotocamera da da 32MP con apertura f/2.4.

Grazie al supporto per il 5G, lo smartphone ti consente di scaricare qualsiasi contenuto in pochi secondi e di navigare tranquillamente su internet. Il cuore del Motorola Moto Edge 30 Neo è il processore Qualcomm Snapdragon 695. Oltre a ciò, troviamo anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda l’autonomia, troviamo una batteria da 4020 mAh con supporto per la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt. Nel giro di pochi minuti, otterrai abbastanza energia per affrontare la tua giornata.

Infine, grazie alla modalità Ready For sarai in grado di connetterti velocemente in modalità wireless a una TV o un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del tuo telefono su uno schermo più grande.

Raramente uno smartphone di questo tipo è in SUPER SCONTO su Amazon. Quindi, se sei un grande appassionato di fotografia e vuoi uno smartphone che possa soddisfare tutte le tue esigenze, ACQUISTA SUBITO IL MOTOROLA MOTO EDGE 30 NEO al prezzo bomba di 247,27€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.