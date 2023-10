Motorola Edge 30 Neo in offerta al prezzo più basso di sempre (234€)

La Festa delle Offerte Prime parte subito col botto: Motorola Edge 30 Neo si trova in super offerta a 234,90 euro. Venduto e spedito da Amazon, il telefono della casa alata è uno dei migliori medi di gamma realizzati in questi ultimi anni. Uno smartphone d’altri tempi, complici le dimensioni ultra-compatte, un’esperienza d’uso sempre godibile e un prezzo che già al lancio era stato giudicato ottimo. Con l’ultima offerta non ci sono davvero più scuse per non acquistarlo.

Motorola Edge 30 Neo in super offerta a 234 euro per la Festa delle Offerte Prime

Il modello in offerta su Amazon è l’Edge 30 Neo nella configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il display è da 6,3″ con risoluzione FHD+ pOLED e refresh rate a 120 Hz.

Come processore troviamo l’ottimo Snapdragon 695, che restituisce un’eccellente velocità nell’uso quotidiano. C’è anche la connettività 5G.

L’altro fiore all’occhiello dello smartphone di Motorola è l’autonomia, grazie alla capiente batteria da 4.020 mAh e l’ottima gestione del processore. Da segnalare inoltre la ricarica rapida da 68W, che consente di caricare il telefono in un lampo.

Sul fronte del comparto multimediale, l’Edge 30 Neo monta una doppia fotocamera da 64MP, per scatti più che brillanti da condividere sui social e con i propri amici.

Che cosa aspetti? Approfitta ora della super offerta di Amazon per il Motorola Edge 30 Neo, acquistandolo al prezzo più basso di sempre su Amazon. L’offerta è riservata ai clienti Prime, per i quali le spese di spedizione sono gratuite (ordinandolo oggi lo riceverai fin dalla giornata di domani).

