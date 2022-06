Motorola Edge 30: OFFERTA TOP, tuo a soli 342,00€

Comprare un nuovo smartphone non è mai un’impresa semplice; scegliere il modello perfetto in un mercato in cui vi sono migliaia di modelli è un’impresa quasi titanica. Come fare dunque? Nessuna paura, ci siamo noi, o meglio: ci sono le offerte di Amazon che vi riportiamo e che sono semplicemente uniche. Non è ancora il Prime Day, eppure sul portale di e-commerce più famoso del mondo stiamo scovando promozioni da “far girare la testa”. Quella di oggi è unica: Motorola Edge 30, uno dei midrange premium più venduti del momento, oggi scende al suo minimo storico: solo 342,00€ al posto di 549,90€. Ci troviamo di fronte ad un risparmio medio di 207,00€, pari al 38% sul prezzo di listino. Inoltre, ci sono le spese di spedizione gratuite incluse nel costo originale. Fra le altre cose, segnaliamo l’assistenza sette giorni su sette per ben due anni e la possibilità di acquistarlo ora ma pagarlo in comode rate con il seervizio CreditLine di Cofidis.

Motorola Edge 30: il migliore, al prezzo più basso di sempre

I motivi per acquistare un gioiellino del genere sono tanti, ma non possiamo escludere l’ottimo rapporto qualità-prezzo. È un flagship killer venduto al costo di un mediogamma di fascia medio-bassa. Analizziamo ora le migliori funzionalità di cui è dotato:

un meraviglioso schermo FullHD+ OLED da 144 Hz con HDR10 da 6,5 pollici;

tre fotocamere con sensore principale da 50 Megapixel e selfiecam da 32 Mpx. Ci sono chicche software come la Macro Vision, la messa a fuoco istantanea, la possibilità di girare video in 4K e molto altro ancora;

modem 5G per la connettività del futuro;

processore Qualcomm Snapdragon 778G con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno;

modalità Ready For per connettere il device ad un PC o ad una televisione per usufruire della modalità desktop;

batteria da 4020 mAh (autonomia top) con ricarica via cavo Turbo Power da 33W.

Capite bene che a 342,00€, questo telefono è un vero e proprio Best Buy: approfittatene prima che sia tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.