Motorola Edge 30 Pro: lo compri oggi, lo paghi in comode rate (e il prezzo è TOP)

Una delle ammiraglie più interessanti del momento è sicuramente il Motorola Edge 30 Pro; stiamo parlando di uno smartphone top di gamma che viene proposto ad un prezzo low-cost ma vanta caratteristiche degne di nota. Non di meno, è stato il primo flagship al mondo ad arrivare con il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm pochi mesi or sono.

Bel design, potentissimo, con fotocamere da paura, una selfiecam incredibilmente risoluta e molto altro ancora: questo gioiellino può essere vostro con soli 697,00€ con spedizioni gratuite incluse nel prezzo che si trova su Amazon. La cosa particolare è che si può acquistare oggi ma si può pagare in comode rate mediante il servizio di CreditLine di Cofidis. Praticamente, con piccoli interessi, il pagamento verrà suddiviso in un certo numero di rate (molto comode) che farà sì che il costo del device non impatti sul vostro portafogli.

Motorola Edge 30 Pro è lo smartphone per chi bada al sodo

Poche scuse: Edge 30 Pro è eccezionale e le sue specifiche tecniche ce lo ricordano. Questa è un’ammiraglia davvero unica, concreta e senza troppi fronzoli. La skin MyUX bada al sodo: poche chicche software inutili, tanta fluidità, velocità, potenza e un comodo sistema di gestures che vi farà amare il device ad ogni utilizzo.

Sul comparto fotografico, nulla da dire: ben tre sensori fotografici, con camera principale da 50 megapixel. Tante le modalità di scatto (ci sono anche i video in 4K) e la selfiecam da 60 Mpx regala autoscatti da paura. Anche le videocall saranno di qualità.

Lo schermo, a proposito, è eccezionale: è un pannello OLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate da 144 Hz con HDR10; praticamente è perfetto. C’è il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: parola d’ordine? Potenza! Infine troviamo una batteria da 4800 mAh con fast charge da 68W che farà sì che il device si carichi da 0 al 50% in 15 minuti.

A 697,00€ è il telefono da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.