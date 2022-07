Motorola Edge 30 Pro: un top di gamma a una super OFFERTA

È uno dei flagship del 2022 che sta avendo più successo, è un dispositivo senza fronzoli, concreto, potente, ma soprattutto economico rispetto ai suoi concorrenti diretti. Stiamo parlando del Motorola Edge 30 Pro, il top di gamma della nota azienda statunitense, proposto ad una fantastica offerta su Amazon, che porta il suo prezzo a 697,00 €. Questo dispositivo è dotato di tripla fotocamera da 50 MP e una camera frontale da 60 MP. Grazie a questo comparto fotografico sarete in grado di scattare foto fantastiche e selfie incredibili in qualsiasi condizione di luce. Questo può essere un plus per tutti coloro che amano farsi foto e condividerle sui propri canali social. Il Motorola edge 30 Pro è dotato di un display FHD OLED con un refresh rate da ben 144 Hz. Quindi è un pannello superfluido, abbastanza ampio grazie ai suoi 6,7 pollici e dotato di tecnologia HDR 10.

Super offerta per un super Top di Gamma

Tanta la potenza a disposizione, infatti, sotto al telaio del Motorola Edge 30 Pro troviamo il processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Concludono il comparto hardware 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Questo processore è ottimizzato per la connettività ultra veloce 5G. Inoltre, il Motorola edge 30 Pro è dotato di una batteria da 4800 mAh ben ottimizzata che vi consente un’autonomia lunga. Potete ottenere oltre il 50% della carica in soli 15 minuti, grazie alla ricarica rapida Turbo Power da 68 watt. Motorola è famosa anche per avere uno dei software più leggeri e fluidi che esistano. Infatti la skin di cui è dotato questo dispositivo è veramente poco invasiva, in quanto non è dotata di tante App preinstallate.

Quindi, se state cercando un top di gamma con le prestazioni migliori al prezzo più basso, non fatevi scappare assolutamente questa offerta di Amazon che abbiamo selezionato per voi. Infatti, lo potete acquistare al favolo prezzo di 697,00 €. Inoltre, vi ricordiamo che a breve, precisamente il 12 e il 13 luglio, ci saranno i Prime Day con tantissime offerte dedicate a tutti gli abbonati al servizio Prime di Amazon. Noi vi faremo compagnia in quei giorni per segnalarvi tutte le offerte più interessanti. Non sono tante le configurazioni disponibili, potete scegliere solo tra la colorazione Blu Cosmo e Stardust bianco. Tuttavia se deciderete di acquistare questo smartphone non ve ne pentirete sicuramente.

